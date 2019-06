Fernández y Heller plantearon que la recuperación económica vendrá con las Pymes

Sigue la campaña y los candidatos buscan captar la mayor cantidad de atención de los distintos actores de la sociedad con el fin de sumar votos. En la economía, es clave el rol de las pequeñas y medianas empresas, y en su último acto, el precandidato presidencial Alberto Fernández y el títular del Partido Solidario, Carlos Heller, hicieron un llamamiento en este sentido.

Por supuesto que las críticas a la gestión de Cambiemos estuvieron a la orden del día. “Acá están los que resistieron una política de destrucción de la economía y aquí están los que van a poner de pie a la Argentina otra vez. Y yo, créanme, estoy absolutamente seguro de que va a ser así”, sostuvo Alberto Fernández ante más de dos mil empresarios pyme de las más diversas actividades.

La reunión se realizó el jueves 13 por la noche en Parque Norte, por iniciativa de Carlos Heller. En otro momento de si discurso, Fernández apuntó contra la crisis económica. “Vamos a llegar en un momento difícil, con una economía muy desquiciada, pero lo que estoy seguro es que el 27 de octubre vamos a dar vuelta esta página negra que se empezó a escribir el 10 de diciembre del año 2015”, continuó diciendo Fernández desde el escenario armado en uno de los salones del predio de eventos.

Alberto F. y CFK se mostraron juntos en un acto con Moyano

Entre los cuestionamientos del candidato del Frente de Todos al gobierno de Cambiemos, Fernández habló de los resultados obtenidos hasta el momento. “Casi cuatro años después de Macri (en el gobierno) los resultados son muy penosos. La industria perdió, solamente trabajo formal, más de 130 mil puestos. Hoy trabaja la industria con menos del 60 por ciento de la capacidad instalada. El consumo cae día a día, llevamos 38 meses de recesión. ¿Qué podíamos esperar? Y además Macri nos quiere convencer de que el problema que tenemos son los costos laborales o la ineficiencia de las pymes. Eso no es verdad, la verdad, lo que el Estado debe ser, es ser socio del pequeño y mediano empresario, que es el que verdaderamente invierte y no especula. El pequeño y mediano empresario es el que da el 70 por ciento del trabajo en Argentina. Y lo que debemos hacer como Estado no es descalificarlos y generarles una competencia perversa por vía de la importación, es extenderle las manos y abrir las oportunidades para que puedan invertir, crecer y producir más y dar más trabajo, y si además podemos exportar, eso es lo que tenemos que hacer”, añadió el dirigente.

En claro discurso de campaña, Fernández convocó a los empresarios presentes a que se sumen a loa difusión de su plan de gobierno. “Les pido a ustedes que cuando vuelvan mañana a sus empresas hablen con los trabajadores y les digan: «muchachos, amigas, todos y todas vamos a dar vuelta juntos esta página negra y vamos a empezar a escribir otra página de gloria de la Argentina. Es la página donde todos empezaremos a estar mejor, no algunos especuladores. Todos los que invierten, los que trabajan, los que educan, los que aprenden, los viejos y los jóvenes; todos tenemos la posibilidad de estar mejor y vamos a trabajar para hacerlo. Y yo lo voy a hacer con todos ustedes, estoy seguro”, finalizó diciendo el precandidato del Frente de Todos.

Antes de presentar a Fernández y en su rol de anfitrión, Heller dio la bienvenida a los más de 2.000 empresarios reunidos con algunas definiciones de su plan de acción: “somos defensores en la práctica y en el discurso del mercado interno, porque el mercado interno, que es en definitiva la gente, la ciudadanía, las personas, las pequeñas empresas, los profesionales, es lo que determina cómo funciona un país”.

Alberto Fernández: "El primer gesto de Pichetto es parar el Caso D'Alessio"

En el marco de la actividad, Heller le entregó a Fernández una propuesta del sector cooperativo titulada: “Aportes para un plan nacional de desarrollo”. “Creo que el sector cooperativo, el sector de la economía social, tiene un rol para jugar y quiere jugar ese rol. Junto con las pequeñas y medianas empresas, junto con los trabajadores, junto con los profesionales y los demás sectores, tenemos que construir esa fuerza que nos permita primero ganar en las urnas y luego gobernar con un fuerte respaldo popular, a partir de recrear la esperanza, el entusiasmo, el enamoramiento, porque efectivamente hay otro país posible”, sostuvo el presidente del PSol mientras le daba la carpeta al precandidato.

“Creo que estamos en los albores de una etapa de recuperación. Necesitamos que los argentinos y las argentinas se vuelvan a entusiasmar, vuelvan a creer, se vuelvan a enamorar. Tenemos que terminar con este pesimismo que nos agobia, tenemos que sentir que el viento empezó a soplar para el otro lado. Vamos a transitar el camino de reconstrucción que el país reclama, necesita y puede recorrer”, concluyó el referente nacional del Partido Solidario.

VIDEO

EA