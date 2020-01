El jefe de Gabinete de Kicillof dijo que los tenedores de deuda "estaban avisados" de la crisis

A raíz de dificultades que anunció Axel Kicillof para pagar la deuda de la Provincia, Carlos Bianco aclaró que los acreedores sabían con anterioridad las limitaciones económicas y que, incluso, lo conversaron durante la campaña electoral. De hecho, explicó que si María Eugenia Vidal reelegía "iba a tener que decirles que se equivocaron y tomaron deuda irresponsablemente".

"Si Mauricio Macri y Vidal pudieron endeudarse como lo hicieron, es porque les quedó una economía muy sana en términos de endeudamiento. Yo no digo que no había problemas, porque la provincia tiene problemas estructurales desde el 76', pero si agarrás cualquier serie de datos, te das cuenta que Vidal no sólo que no mejoró ningún indicador macro, sino que los empeoró a todos", explicó el jefe de Gabinete bonaerense durante una entrevista brindada a Clarín.

Consultado por la responsabilidad del exgobernador Daniel Scioli en la toma de deuda, Bianco aclaró que "no decimos que la deuda es mala ni buena, sino un instrumento que podés utilizar para el desarrollo productivo ó para timba financiera. Y que ellos se sobreendeudaron para mantener la timba. La provincia obviamente tenía deuda anterior, pero en estos cuatro años se aumentó, se acortaron los plazos y se pasó de un esquema en que la mayoría era en pesos a otro que es en dólares".

"El diálogo está planteado desde hace mucho tiempo. Incluso, en plena campaña, algunos tenedores de deuda ya se fueron juntando con nosotros y con referentes de otros espacios, y estaban avisados de esta situación. Así que tampoco es ninguna sorpresa para ellos. Lo sabían perfectamente. Por otro lado, en una negociación a nadie le gusta perder plata, pero son razonables", explicó ante el anuncio de Kicillof de no poder pagar los vencimientos.

El funcionario también le respondió al exministro de Economía de Vidal, Hernán Lacunza, quien declaró que con los fondos que dejaron podría hacerse frente a los próximos pagos: "Es mentira. En el caso de haber ganado, si Macri y Vidal iban a tener que ponerse duros con los acreedores y decirles que se equivocaron y tomaron deuda irresponsablemente. No tengo dudas. Nosotros, en cambio, queremos darle sustentabilidad a la deuda".

"Hoy tenemos un montón de gente fuera del mercado y transitoriamente hay que atender a esa gente, algo que se está haciendo. Pero no creemos que con asistencialismo se pueda desarrollar Buenos Aires. En un contexto como este, de tierra arrasada, se necesitan ciertas políticas, pero si vos pensás que sobre esa base fortalecés la provincia, estás equivocado. Lo tenés que hacer sobre el desarrollo y generación de riqueza genuina: con mucha producción agricola, ganadera, de servicios, industrial y tecnológica. Nuestro eje está ahí. Y el asistencialismo debería ser pasajero, porque si no, es que estás en problema", concluyó.

