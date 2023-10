El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, anunció que se retirará de la función pública dejando atrás una carrera de 22 años. "Es una etapa cumplida", dijo al respecto, además de anticipar que está buscando trabajo en el sector privado para cuando concluya su mandato ante el Ejecutivo provincial.

La decisión de Capitanich ocurrió luego del triunfo del radical Leandro Zdero en las elecciones a gobernador. El candidato cambiemita desplazó al histórico dirigente peronista en primera vuelta en las elecciones del domingo 17 de septiembre, poniendo fin a su carrera de 16 años como gobernador.

"A partir del 10 de diciembre tengo que buscar trabajo y lo estoy haciendo, de hecho, porque es todo un tema", declaró Jorge Capitanich, de 58 años, a Canal 9 de Chaco.

La imagen de Capitanich se vio sacudida en la previa a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por la asociación de los responsables del femicidio de Cecilia Strzyzowski al gobierno chaqueño, incluso cuando todavía sonaba como potencial candidato a la fórmula presidencial del oficialismo.

Qué hará Capitanich

Tras anunciar su retiro de la función pública, una trayectoria que abarcó 22 años, Capitanich evaluó otras "todos los escenarios posibles" en el sector privado, incluido conseguir un empleo en el exterior.

"Tengo que hacer una evaluación. Es una responsabilidad que me corresponde a mí, así corresponde hacer. Me he dedicado 22 años al servicio público, de los cuales fueron 16 al frente del Ejecutivo provincial o municipal. Eso implica una dedicación a tiempo completo, he entregado lo mejor de mí", aseguró.

"Tengo muchas posibilidades, de acuerdo a mi expertise profesional. Es un tema que lo quiero ver y que me preocupa y me ocupa; es lo que corresponde hacer", agregó el contador egresado de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Además de haber administrado la cosa pública, Capitanich continuó sus estudios de posgrado en la Universidad de Belgrano, donde estudió Ciencias de la Administración, a lo que siguió una maestría en Economía y Ciencias Políticas de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade).

El motivo de la decisión

Hacia el final de la entrevista, el gobernador saliente de Chaco dio detalles de por qué decidió poner fin a su paso por la administración pública, a la que se dedicó "a tiempo completo". "El veredicto de las urnas es muy claro y cada uno tiene que tomar las decisiones a partir de ese veredicto. Yo tengo muy claro lo que tengo que hacer", sostuvo el mandatario provincial, quien obtuvo el 41% de los votos en los comicios.

Capitanich, en tanto, fue gobernador entre 2007 y 2015, con un interludio de dos años en el que se tomó licencia para asumir como jefe de Gabinete de ministros durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El 10 de diciembre de 2019 Capitanich ganó su tercer mandato ante la gobernación chaqueña, un puesto que intentó renovar en las elecciones del 17 de septiembre. Sin embargo, se quedó con las manos vacías ante el radical Leandro Zdero, quien dio el batacazo al obtener el pase directo al Ejecutivo provincial con el 46,1% de los votos.

"Corresponde que utilice mis capacidades profesionales en otra actividad. No tengo intenciones de estar en la función publica, es una etapa cumplida", cerró el hombre de confianza de la Vicepresidenta y autor del libro "Argentina merece más".

El resultado de las urnas, el principal motivo por el que Capitanich anunció su retiro, obedeció en parte al impacto social y la pérdida de aliados frente al cimbronazo que generó la desaparición y posterior femicidio de Cecilia Strzyzowski. Por el caso están detenidos el marido de Cecilia, César Sena, y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dos dirigentes que figuraban en las boletas del entonces candidato a la reelección.

