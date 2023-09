Juliana Di Tullio: "Ana María Figueroa no es una jueza de Cristina"

La senadora oficialista Juliana Di Tullio defendió este viernes la aprobación del pliego de Ana María Figueroa, la jueza de la Cámara de Casación que cumplió 75 años en agosto pasado y fue cesada en el cargo por la Corte Suprema. "No es una jueza de Cristina ni es parte de su agenda", sostuvo durante una entrevista radial.

Di Tullio fue una de las que votó a favor de que se le renueve el cargo a Figueroa por otros cinco años. Dijo que "es parte del latiguillo de la oposición" relacionar a la magistrada con la vicepresidenta y sus causas. "Mucho tiempo antes esta jueza votó a favor de que se abra la causa Memorándum, entonces ese no es el tema", sostuvo en declaraciones a CNN Radio AM 950.

Para Di Tullio, el conflicto que despertó la situación con la jueza tiene que ver con que es rechazada por el "poder económico".

El pliego de la jueza Figueroa: una batalla atravesada por la política y los fallos contra Cristina Kirchner

No es el poder político el que no la quiere, tampoco creo que sea el judicial: les molesta porque no es una jueza del Poder Económico. ¿A quiénes? Para mí hay nombre y apellido: son Saguier y Magnetto (NdR: propietarios de La Nación y Clarín). Ellos son los que no la quieren", manifestó la senadora kirchnerista.

Ana María Figueroa.

Respecto del proceso institucional, manifestó: "El pliego de Ana María Figueroa se puede prorrogar por 5 años por haber cumplido el tope de edad de 75 años y el Poder Judicial sabía que el pliego tenía dictamen favorable, a pesar de que Figueroa cumplió 75 hace un mes".

Para ella, en la Cámara de Casación tomaron "la decisión de correrla", cuando es una prerrogativa del Poder Legislativo: "Decenas de pliegos se hicieron de esta manera, muchos meses después que los jueces cumplan 75 años. Los tiempos legislativos son así, un pliego tarda 5 años en llegar al recinto del Senado".

La aprobación de los pliegos de Figueroa profundiza la crisis del kirchnerismo con la Corte

Además, criticó la actitud de Juntos por el Cambio, que reiteradamente se opuso a votar a favor de la renovación del pliego. "No votar el pliego es una rendición incondicional del poder político al poder económico y el pliego de Figueroa molesta porque no es una jueza del poder económico", insistió.

Sesión maratónica en el Senado

El pliego de Figueroa fue aprobado ayer en el Senado junto a los de otros jueces y juezas. En lo particular, La votación terminó en empate, 35 a 35, y la presidenta del cuerpo, Claudia Ledesma Abdala, terminó de definir la situación en favor del oficialismo. Entre los habituales aliados del oficialismo se manifestaron en contra Carlos Espínola y Alberto Weretilneck. Por su parte, Magdalena Solari Quintana se ausentó al momento de la votación.

El Senado aprobó ayer el pliego de Figueroa.

Con el desempate de la presidencia, pero sin Cristina, el kirchnerismo aprobó el pliego de la jueza Figueroa

“Es una persona que ha cumplido 75 años. La Constitución nos confiere la prerrogativa de aprobar o no su prórroga; nada indica en este artículo que al cumplir 75 se convierte en calabaza" mencionó Di Tullio durante la sesión.También criticó a los ministros de la Corte. "Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti aceptaron entrar por decreto y tienen el tupé de decirle a Figueroa que se tiene que jubilar".

ASV / Gi