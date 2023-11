La contundente victoria de Javier Milei sobre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, por más de 11 puntos en el balotaje generó distintas reacciones en los referentes políticos, culturales y activistas sociales más cercanos al kirchnerismo, uno de los sectores que forman parte de la coalición oficialista.

Uno de los primeros en pronunciarse sobre el triunfo del líder de La Libertad Avanza fue el periodista Víctor Hugo Morales, que pidió "un minuto de silencio" en el inicio de su programa en la AM750.

“Buen día. Por la educación pública, la salud pública, los jubilados, la cultura, las mujeres, la diversidad sexual, las personas con discapacidad, los artistas, los científicos, los más vulnerables: hacemos un minuto de silencio”, dijo el locutor uruguayo sobre la derrota oficialista.

Acto seguido, Víctor Hugo Morales decidió repasar un audio de la fallecida titular de Mardes de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que murió el 20 de noviembre del año pasado. "Cuando uno piensa qué va a hacer por el otro, está pensando en la patria. Porque el otro es la patria. Al que le falta todo, el que no tiene nada, el que no tiene ni ganas ni de protestar a veces”, fue una parte del segmente elegido por el conductor.

La politóloga Mayra Arena, realizó una serie de publicaciones donde realizó un análisis y aclaró que "el humor va a ser clave para sobrevivir". "Lo villera y violenta que es la época que se viene. Y sobre todo muy, muy mersa. Olvídense de todos los modales de la vieja estética donde lo sofisticado tenía una técnica puntual. Y aplica a casi todo, ni la política ni la comunicación tendrán un ápice de complejidad", lanzó.

Y agregó: "La contenidización de la política ahora aplicala a todo. Ya lo veíamos cuando cualquier ganso te decía que dejes los estudios y te pongas a invertir pero desde ahora maneja la economía y la cultura nacional esa gente que cree que si Sócrates resucitara sería CEO".

Por su parte, la presidenta de Abuelas de Plaza Mayo, Estela de Carlotto, dijo estar "preocupada" por el resultado de las elecciones, aunque aclaró que esto no impedirá "la búsqueda de la verdad y la justicia" y adelantó que le solicitarán una reunión al nuevo Jefe de Estado a partir del 10 de diciembre.

"Ayer hubo lágrimas y decaimiento. Llorábamos con mis nietas sobre todo, partícipes ellas de la política, lloraban como bebés; yo no podía contenerlas. Hoy creo que no estarán llorando sino que seguirán trabajando como hasta ahora por su patria”, agregó en una entrevista con Futurock, donde subrayó que el único presidente que no las recibió cuando le pidieron un encuentro fue Mauricio Macri.

El dirigente social y ex líder piquetero, Luis D'Elía, anticipó erróneamente antes de conocerse los resultados del balotaje que Massa había ganado la elección y chicaneó a un fondo de inversión extranjero: "Gran triunfo del pueblo trabajador. Sergio Massa es el nuevo Presidente de la República Argentina, llora Black Rock".

Más tarde, salió a reconocer la caída del oficialismo en los comicios. "Acepto y reconozco la derrota electoral, que nos debe sumir en una profunda reflexión y autocrítica para salir de esta situación, mejores", escribió en su cuenta de "X", ex Twitter.

"El neoliberalismo conservador que el magisterio de la Iglesia lo ha calificado enemigo de la humanidad nos verá siempre defendiendo los intereses de los más humildes", añadió en la publicación.

Además, el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, aseguró que no tiene "absolutamente ninguna esperanza" en el futuro Gobierno Milei, y se mostró confiado en que desde el peronismo "ya aparecerá un líder", debido a que remarcó que "cuando hay una barricada, siempre alguien se para más alto que el resto".

"No hay que echar culpas a nadie, no hay que hacer juicios tajantes, no hay que descalificar a los ganadores, hay que tratar de acompañarse, sobrellevar la tristeza en compañía y creer con toda la fuerza del alma en nosotros", dijo en declaraciones radiales.

"Resulta difícil saber cómo se van a materializar algunas cosas que se repitieron", agregó el ex canciller durante el gobierno de Néstor Kirchner sobre las propuestas de campaña de La Libertad Avanza.

Sandra Russo, ex panelista de 6, 7, 8, escribió una columna titulada "Los pueblos se equivocan" en Página 12, donde sostuvo que "la dolorosa mayoría que votó por Milei y lo hizo presidente, no sabe qué votó".

En el artículo, la periodista expresó: "Nuestro país será un laboratorio fascista en el que la crueldad y la estupidez serán celebradas", en relación a que es la primera vez en el mundo que gana un dirigente que se define como "anarco-capitalista".

También cuestionó el rol del periodismo y la exposición mediática que tuvo el mandatario electo y añadió: "Hubiésemos podido evitar esta catástrofe si Alberto Fernández no hubiera jugado solo, aislado de sus aliados, y sin haber honrado su compromiso electoral con los últimos. El daño fue enorme".

Su colega Eduardo Aliverti manifestó que "no escapa a la sensación desoladora que hoy invade a una gran parte de la sociedad", en una nota que escribió para el mismo medio donde analizó el resultado electoral y cuestionó el acuerdo entre Milei y el expresidente Macri.

"Asume un Presidente sin experiencia alguna de gestión en ningún ámbito, sin gobernadores propios, sin alcaldes, sin mayoría parlamentaria, sin mínima organización de absolutamente nada. Y, estructuralmente, a merced de lo que le surta Mauricio Macri. Es inédito", indicó.

En lo que refiere a algunos de los intendentes de las localidades del Conurbano Bonaerense, Mayra Mendoza, jefa comunal de Quilmes, dijo que ese sector de la provincia "dio una demostración de conciencia popular y amor por nuestro país" y advirtió que desde su lugar "seguirá exigiendo lo que corresponde" para que el municipio salga adelante.

Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, destacó que en ese partido el "57,62% de los vecinos eligieron a Sergio Massa" y aclaró que son "profundamente respetuoso de la voluntad popular".

Varios famosos se involucraron en la campaña electoral y alzaron la voz antes y después del balotaje, como Pamela David, Pablo Echarri y Diego Brancateli, entre otros.

"Deseo con el corazón que sea el más mentiroso de los presidentes electos y no cumpla con NADA de lo que prometió", opinó la conductora de Desayuno Americano, quien en los últimos días estuvo muy interiorizada en la política.

Echarri, por su lado, enumeró los argumentos por los cuales apoya al kirchnerismo y se manifestó en contra de Milei. "No solamente se busca atacar la soberanía económica del país con la dolarización, sino también se busca un retroceso en materia de derechos".

Finalmente, Brancatelli escribió en sus redes sociales: ¿Qué voy a hacer? Me preguntan muchos... Seguir trabajando como lo hice todo mi vida, diciendo lo que pienso y siento mientras me lo permitan. Me duermo tranquilo sabiendo que hice lo posible por advertirle a la gente el país que se podía venir".

