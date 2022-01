La UIA dice que hay zonas críticas por contagios y pide acuerdo con el FMI

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, contó cómo los cerca de 100 mil contagios diarios impactan en las industrias, que fueron la locomotora de la recuperación del PBI 2021 con un 10% de suba sectorial, aunque de modo heterogéneo.

—¿Cómo afectan los contagios por covid y el ausentismo en la actividad en las fábricas? ¿Podrían perjudicar la recuperación de la economía en 2022?

—Claramente, esta ola en la pandemia ha sido sorpresiva en cuanto a intensidad y expansión en las áreas geográficas donde hay mayor densidad industrial, ya desde los últimos días de diciembre se empezó a asistir a un proceso de aumento de ausentismo por covid, tanto en lo que hace a contagiados como a los llamados contactos estrechos. En la primera semana verificamos un ausentismo promedio del 7,5%, sin tener en cuenta ni vacaciones ni otras causas. Hay zonas críticas donde los niveles de ausentismo están llegando al 20%/30%, debido a que el “nuevo flujo” se agrega al stock previamente existente de personas licenciadas por covid. De esos números, el más grave en particular resultaba ser el de contactos estrechos, por cuanto estamos hablando en particular de trabajadores vacunados con esquema completo de vacunación, sin síntomas de ninguna especie de los identificados para dicha pandemia, y esto justificó que nos presentáramos ante las autoridades gubernamentales, tanto para pedir el acceso a la posibilidad de hacer los autotests en fábrica como acercando precedentes de decisiones tomadas en otros países que habían empezado esta “nueva ola” con anterioridad y que identificaron un mecanismo específico para los casos de contactos estrechos que no se tradujeran en contagio. Finalmente, en cuanto a las perspectivas, entendemos que el tema fundamental es la intensidad y duración del pico de esta ola de la pandemia. No estamos hablando solamente de lo fabril sino también de las cadenas de producción, tanto en insumos como en servicios de mantenimiento, etc., y la logística a los fines de la distribución y comercialización. Por tanto, estamos siguiendo, día a día, la evolución en cada jurisdicción en base a una encuesta que estamos realizando desde la UIA.

—Hubo muchas idas y venidas en las negociaciones con el FMI, aún cree que se alcanzará un acuerdo para evitar un nuevo default?

—La UIA, en las palabras que me tocó pronunciar en la Conferencia Industrial ante el presidente Alberto Fernández, fue clara en la necesidad de resolver el problema de la deuda externa a los efectos de comenzar un proceso de normalización financiera que nos permita acceder al crédito internacional para equipamiento tecnológico, imprescindible para transformar esta reactivación que la Argentina ha tenido industrialmente en el año 2021, en un proceso de crecimiento y desarrollo federal integrado, con inclusión productiva y social a través del empleo.

—En el tema paritarias, algunos gremios dejaron trascender que pedirán aumentos del 50%. ¿Cuál es el porcentaje que manejaría la industria?

—Cada ramo o sector negocia sus propias paritarias y cierto es que, a diferencia de otras actividades, la UIA representa sectores o empresas que tienen más de 800 convenios colectivos de trabajo, sea por rama de actividad, empresa o establecimiento. En dicho contexto, no hay premisas sino negociaciones donde hay que encontrar un punto que contemple expectativas salariales de los trabajadores y sus sindicatos, y posibilidades reales de la actividad respectiva, teniendo en cuenta que los grandes convenios laborales incluyen empresas de capital intensivo y de mano de obra intensiva, de mercado interno y de exportación, alcanzando además a las tres dimensiones de pequeña, mediana y gran empresa. Por ende, no hay porcentajes sino expectativas, y no hay definiciones exclusivamente de porcentajes.

—Imagina paritarias anuales para este año con cláusulas de revisión?

—Esa es la modalidad que ha venido observándose en los últimos años y no veo razón para apartarse de ella, tanto haciendo predicciones incumplibles como asumiendo compromisos que no reflejan las posibilidades reales de las pymes.

Falta de luz y reducción voluntaria

Respecto de la crisis energética, en la UIA también tomaron nota porque cualquier recorte en el suministro energético afectaría el nivel de actividad. Según contó Funes de Rioja, el impacto climático se da particularmente en las grandes áreas como Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba. Y admitió que desde que se pre anunciaron dichos picos de temperatura, el Gobierno a través del secretario de Energía, Darío Martínez, así como del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el viceministro del área, Ariel Schale, “han estado en contacto permanente con la UIA y hemos comprometido nuestro apoyo a la gestión al pedido de reducción voluntaria de consumo energético entre las 13 y las 16 del jueves 13 y viernes 14 de enero”, dijo Funes de Rioja, y consideró que, si bien hay que trabajar en políticas de largo plazo aún pendientes, en lo inmediato se debe “evitar un mal mayor al sistema elcéctrico”.