Larreta podría volver a endurecer la 'cuarentena light' en la Ciudad

Fin de semana clave. La flamante habilitación para salidas recreativas de una hora, a partir de hoy, será una bisagra para Horacio Rodríguez Larreta. En su equipo de asesores de Salud aseguran que la semana que viene habrá una evaluación profunda de los dos días y, en caso de ver imágenes de grandes aglomeraciones, el jefe de Gobierno porteño podría dar marcha atrás.

Aunque el tiempo de espera para ver si tuvo impacto en la cantidad de infectados de coronavirus recién se podrá visualizar entre una semana y diez días después, fuentes oficiales confirmaron a PERFIL que Larreta seguirá de cerca las consecuencias de la flexibilización.

De hecho, las salidas recreativas abrieron una grieta con Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, quien solo habilitó que los chicos acompañen a sus padres a comercios.

En este sentido, luego de que Máximo Kirchner planteara que respaldarán al jefe comunal si tiene “presiones” de sectores económicos para abrir la cuarentena, hoy Larreta planteó que recibe “sugerencias, pedidos, inquietudes, pero eso es parte de mi trabajo. Presiones no recibo”, expresó. Ayer llegó a la Quinta de Olivos junto al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, donde repasaron con Alberto Fernández la nueva etapa de la cuarentena en la que se reabrieron los comercios.

En este marco, en la Ciudad ven la flexibilización que se dio esta semana como un recreo de corto plazo. “Esto es un relax, no podíamos dejar a la gente dos meses sin salir”. La frase de uno de los funcionarios más cercanos al jefe de Gobierno ante PERFIL no deja mucho margen a interpretación. Los análisis que realizan en el Ministerio de Salud de la Ciudad indican que a fin de mes, o a comienzos de junio, se dará una suba ostensible de la cantidad de casos de coronavirus.

Y esto supondrá volver a endurecer la cuarentena. “Si las personas no pueden cumplir con las actividades seguras y los protocolos, y si la curva empieza a ser acelerada, la semana que viene tomaremos la decisión de si sostenemos estas medidas (de apertura de la cuarentena) o si las tenemos que desandar”, sostuvo ayer el ministro de Salud Fernán Quirós.

En su evaluación en conferencia de prensa, Quirós insistió en que al país todavía le queda “por delante una aceleración de la curva de contagios”, que estimó para fines de mayo y comienzos de junio. Y anticipó que “en el momento en que los casos empiecen a aumentar tendremos que discutir medidas de distanciamiento físico más restrictivas, que es lo que han hecho todos los países para cuidar la salud de la gente”.

De todos modos, la evaluación final sobre qué hacer con la flexibilización estará lista en diez días, el plazo máximo que se autoimpuso Larreta para analizar las consecuencias de esta “cuarentena light” que se inauguró esta semana. El cálculo que realizan en Salud es que, con un período de incubación de entre 6/7 días, y tomando en cuenta dos ciclos (un infectado que a su vez infecta a otro de Covid-19) los diez días le permite tener datos sustentables para observar qué ocurrió con la curva de contagios.

“Hay que juntar energías para volver a guardarse cuando venga el pico de la curva. Y ese pico vemos que va a durar entre seis y ocho semanas, según todas las experiencias internacionales. No hay razón para que no ocurra acá en Argentina”, explica a PERFIL uno de los expertos que asesoran a la Ciudad en materia epidemiológica. En otras palabras: en tres a cinco semanas volvería la “cuarentena hard” para la Capital federal, similar a la que se impuso no bien comenzaron los primeros casos.

En este marco, la apuesta máxima que buscan alcanzar en el gobierno porteño es que no sea una montaña sino una meseta. “Apuntamos a que no haya un pico como en Italia o España, pero al menos vamos a tener tres a cinco semanas guardados para no colapsar el sistema de salud”, agrega la misma fuente.

De este tema se viene hablando en estos días en la mesa de crisis que se reúne diariamente en la sede gubernamental de Parque Patricios, donde participa buena parte del gabinete porteño. Allí, el ministro Quirós es quien lleva adelante la actualización de casos y datos día a día. Como un asesor tecnológico, Fernando “Bana” Benegas, secretario de Innovación, es quien modera los encuentros.