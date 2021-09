Luis Zamora y la crisis en el oficialismo: “Están buscando parches pero son cada vez más débiles”

Mientras en la Casa Rosada todavía se dirimen los cambios que tendrá el Gabinete de ministros del presidente Alberto Fernández, el candidato a diputado nacional por Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora, consideró que “nadie echó a nadie, están buscando parches pero son cada vez más débiles”.

El militante por los derechos humanos sostuvo este viernes que “los problemas profundos no quiere ni va a resolverlos el Frente de Todos”.

A su vez, recordó los conflictos que atraviesan a la relación entre el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “Las cosas que se han hecho entre ellos son mucho peores que esto. Las cosas que hizo Alberto Fernández contra Cristina Fernández, y ella lo sabe; también Massa conspiró con la Embajada norteamericana, y ella lo sabe. Seguramente pueden volver de esto porque ninguno quiere que haya no retorno”, opinó.

Por el contrario, sostuvo que “el problema grave no es que alguien le dijo 'mequetrefe' a Alberto Fernández, lo grosso es lo que dijo al pasar Cristina Kirchner en su carta: el ajuste que llevaron adelante estos dos años chocó con las expectativas que había depositado un sector grande del pueblo”.

Al ser consultado en Radio Con Vos respecto a los efectos que tendrá la crisis de la coalición de gobierno, Zamora consideró que "la dirigencia política se está desprestigiando”. “Lo que la vicepresidenta decidió, junto a Alberto Fernández es que entre pandemia y deuda y Fondo Monetario es Fondo Monetario. Acá sale al desnudo el problema estructural de la Argentina y el rol de la dirigencia política en su conjunto que es priorizar el poder económico”, expresó.

Asimismo, el dirigente dijo que “no hay derechización. No hay elementos para ver que hay derechización. Lo que hay son elementos de embrionaria tendencia a la polarización”. Ante ese escenario, pronosticó: “Lo que viene no es profundizar el desánimo, la apatía, pero me parece que se vienen tiempos de autoorganizarse, autodirigirnos, ser sujeto como pueblo”.

