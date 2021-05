Marcelo Longobardi: "Están pasando cosas raras en la política exterior de la Argentina"

Algunas decisiones que está tomando el gobierno de Alberto Fernández en materia de política exterior mereció un análisis del periodista Marcelo Longobardi en su habitual editorial en Cada Mañana (Radio Mitre).

"Están pasando cosas raras en la política exterior de la Argentina", comentó Marcelo Longobardi y agregó. "Antes de ayer Argentina se retiró de la demanda que varios países del mundo llevan contra Venezuela para llevar a Maduro al tribunal penal de La Haya como consecuencia de las violaciones a los DDHH que están muy vigentes en territorio venezolano. Ayer el ministro de Justicia del presidente Maduro le ha agradecido muy calurosamente al gobierno de Argentina por retirar esta demanda".

El retiro de la denuncia contra Venezuela en La Haya no invalida las pruebas argentinas

El retiro de la denuncia contra Venezuela en La Haya

La carta que envió el Gobierno para oficializar su renuncia a la presentación contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional está fechada el 25 de marzo. Curiosamente, trascendió recién el miércoles último, a través del medio Russia Today que tuvo acceso a la misma, a casi dos meses de aquella decisión. La Cancillería confirmó luego la información.

La describió como lógica con la decisión de retirarse del Grupo de Lima el 24 de marzo de este año, un día antes de enviar esa misiva, ya que algunos de los co-patrocinadores formaban parte del mismo foro con el que la Argentina ya no coincide en su abordaje de la crisis venezolana, razón por la que se alejó.

Las relaciones con China

El periodista de Radio Mitre también se refirió a una información que casi pasó desapercibida: "Al mismo tiempo se publica muy chiquito. ¿Saben quién va a ser el único presidente de un país orador en el próximo festejo del aniversario de la creación del Partido Comunista de China?: Alberto Fernández. El evento será el 6 de julio y Fernández va a hablar en directo vía Zoom. El presidente perdona a Venezuela y va a hablar ante el Partido Comunista Chino. China es una dictadura hecha y derecha".

En la Argentina, China tiene numerosas inversiones -las represas Kirchner y Cepernik en Santa Cruz y la "Estación de Espacio Lejano" en Neuquén- y es el principal comprador de la soja y la carne. Y recientemente ambos países cerraron un acuerdo con Sinopharm por seis millones de dosis más y se está gestando algo similar con Cansino, otra de las vacunas chinas.

Marcelo Longobardi: "No me enojo más"

Los derechos humanos en Israel: "Me avergüenzo de ser argentino"

Longobardi también se refirió a la política exterior del gobierno de Alberto Fernández sobre el conflicto palestino-israelí. "Ayer se conoció la noticia de que Argentina junto a Venezuela y Cuba votó una resolución para investigar los abusos en derechos humanos contra Israel. Hamás no es muy diferente a Al Qaeda o a Isis".

"Sostuvo que Israel reacciona ante actos de terrorismo. Me da vergüenza ajena por la Argentina, me avergüenzo de ser argentino si Argentina está poniendo el énfasis en investigar la reacción israelí con independencia de si es Netanyahu o Juan Pérez el que la haya tomado, porque no se pueden tirar misiles arriba de las personas, porque eso se llama terrorismo", continuó el periodista.



Por último el periodista se refirió a lo publicado por la revista The Economist: "Ha sugerido que el amigo del presidente Fernández a nivel mundial, el presidente de México López Obrador, es un peligro para la democracia".

