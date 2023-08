Myriam Bregman: "Grabois es un digestivo de Massa"

La precandidata presidencial por el Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, habló sobre la actualidad política a pocos días de la PASO y apuntó contra uno de los precandidatos de Unión por la Patria, el dirigente social Juan Grabois. Lo calificó de "parada intermedia" y afirmó que no está de acuerdo con ciertas propuestas.

"No coincido con la posición que ha tomado de ser una especie de digestivo de Massa, una parada intermedia", sostuvo la diputada en en Duro de Domar y remarcó: "Para mí hay un valor que es la coherencia y eso no lo negocio por nada del mundo".

El periodista Pablo Duggan la había desafiado con una pregunta. "¿En esta interna a quién hay que votar, a Juan Grabois o a vos?", en una evidente referencia al papel del dirigente social como "colectora de izquierda" de UP.

"¿Cuál sería la interna esa?", retrucó la referente del Partido de los Trabajadores Socialistas, pero respondió sobre Grabois.

"No coincido con él en algunas posturas y no es momento de hacer concesiones ideológicas", manifestó la abogada y agregó: "Para hacerle concesiones ideológicas a la derecha hay un montón de candidatos. Si ya empezamos a decir que el problema de una PyME es que el empresario no puede dormir o quiebra por los derechos de los trabajadores, empezamos muy mal".

Continuó: "Argentina tuvo legislaciones mucho más rígidas que ahora y nadie decía 'las pymes quebraban'. Entonces, poner el foco en los derechos de los trabajadores, que aún conservan algún derecho, y no en el desastre económico que nos trajeron o al que nos llevaron quienes gobernaron, me parece que es cambiar mal el foco".

La precandidata presidencial hizo referencia a las declaraciones que Grabois realizó en diferentes medios sobre "la Industria del Juicio", como una de las mayores preocupaciones del sector de las Pequeñas y Medianas Empresas. Propuso crear un "seguro de contingencia" para que no se fundan.

Myriam Bregman: "Las listas de Grabois legitiman a Massa: llevan a los mismos candidatos"

De todas formas, la precandidata izquierdista dijo: "Yo aclaro siempre porque acá no hay un problema de ataques personales, no correspondería. Yo lo defendí a Juan cuando Patricia Bullrich lo persiguió, fui su abogada y estoy siempre del mismo lado".

Por otro parte, habló sobre las declaraciones de Gabriel Solano, precandidato presidencial del Frente de Izquierda que dijo que "la kirchnerización de Bregman" afecta al espacio electoralmente.

Se negó a responderle directamente. "He tomado una decisión desde el inicio de esta campaña, que no voy a decir cualquier cosa por un voto y que lo peor que podría hacer yo es aprovechar los espacios en un medio de comunicación para hablar más de otros compañeros y compañeras de izquierda", sostuvo.

"Soy la primera candidata a presidenta que tiene el Frente Unidad y hablo desde una experiencia que tenemos las mujeres de que siempre las peleas las vivo de forma colectiva, sino jamás hubiésemos conquistado uno solo de nuestros derechos", añadió.

Por último, en referencia al espacio en general, concluyó: "El Frente de Izquierda Unidad tiene más de diez años y yo creo que es una construcción colectiva que lleva trabajo, hay que ponerle mucho esfuerzo, y aquellos que han querido quedarse afuera son ellos los que tienen que explicar por qué no".

