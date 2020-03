Para el mercado, crece el riesgo de default

por Luis Di Lorenzo

En medio de la “tormenta perfecta” que representa la pandemia del cononavirus para el mercado, el Gobierno decidió seguir firme con el plan de reestructuración de la deuda, cuya propuesta se podría concretar el próximo 30 de marzo. Los funcionarios del gabinete económico consideran que tendría un importante nivel de adhesión, aunque el mercado es más incrédulo.

Un funcionario del equipo económico aseguró a PERFIL que “a partir de la situación general, creemos que muchos fondos van a tratar de arreglar con la Argentina, porque ahora les surgieron problemas mucho más graves de lo que les puede representar nuestro país”.

En el Gobierno hay una cierta dosis de confianza en cuanto al éxito de la operación, lo que permitiría que la Argentina evite la cesación de pagos total o un default selectivo. El consultor Christián Buteler se mostró mucho más pesimista y advirtió que “ahora se ha incrementado el riesgo de default”.

“Ahora estamos más cerca de default de lo que estábamos hace 20 o 45 días atrás. La situación de los mercados internacionales en este momento es un verdadero terremoto y la situación fiscal actual y futura de la Argentina está muy comprometida, por todo lo que está ocurriendo”, recalcó Buteler.

El analista subrayó que “todo indica que el país va hacia una reestructuración agresiva, lo cual no sería aceptado, con lo cual muestra que estamos más cerca del default que antes”.

Para Francisco Susmel, ex titular de la Comisión Nacional de Valores, “para algunos el país está en default desde octubre, cuando el Gobierno anterior anunció la reprogramación de los pagos de una parte de la deuda. Pero a decir verdad, técnicamente, los pagos de títulos en moneda extranjera hasta ahora se viene cumpliendo y uno podría decir perfectamente que el país no está en default, que cumple con sus compromisos”, resaltó Susmel. Si bien la situación internacional es muy complicada, evaluó que es lógico que se siga adelante con la reestructuración. Para Susmel, en esta situación “quizás haya mayor predisposición para cerrar un acuerdo”.

Buteler en cambio, remarcó: “Yo no comparto la teoría de cuanto peor, mejor. Cuanto peor es la situación la situación internacional, mejor para Argentina. El mercado no se maneja así. La situación fiscal de la Argentina empeoró, con lo cual, eso genera grandes dudas entre los inversores y por otro lado, que la cotización de los bonos baje tanto y suba el riesgo país es una señal clara de que la Argentina se aleja de un acuerdo con los bonistas”.

A partir de mayo, el Gobierno tiene vencimientos de títulos en moneda extranjera por U$S 3.500 millones. Si no se cierra un acuerdo antes de esa fecha, el Gobierno podría pagar ese monto con reservas monetarias, opción que el equipo económico y a la cúpula del Banco Central no quisieran utilizar.

En las últimas horas surgieron rumores acerca de la posibilidad de que el Gobierno pudiera acordar con el FMI la utilización de una parte del último tramo del stand by que firmó la gestión anterior, para cancelar esos vencimientos o bien, cubrir lo que sale por reservas. Eso otorgaría más tiempo para cerrar con los bonistas aunque tendría un costo político importante.