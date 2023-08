Patricia Bullrich, entre "La Casa de Papel" y las reservas del Banco Central

La precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, expresó este lunes que si fuera elegida para el máximo cargo ejecutivo ingresaría con una cámara de televisión a mostrar las reservas del Banco Central. Desde su entorno sostuvieron que se trató de una “escenificación”, pero la afirmación no pasó desapercibida porque la exministra de Seguridad es una de las precandidatas que animan las elecciones.

Existe un fragmento escrito por Félix Luna en el libro “Argentina de Perón a Lanusse. 1943-1973” donde el autor cita una supuesta frase del expresidente militar argentino y alude a que los pasillos del Banco Central estaban “abarrotados” de oro en 1946, lo que hacía imposible caminar por allí. Si lo que Luna escribe sobre Perón es cierto, hay parte de verdad en aquel argumento: las reservas materiales solo pueden ser en ese metal.

Este lunes por la noche en una entrevista con Jonathan Viale en LN+, Bullrich volvió a manifestar que se debe quitar el cepo al dólar porque “se come todas las reservas”. Y se explayó: “Nuestro equipo económico va a presentar un modelo después de que veamos cómo está el acuerdo con el Fondo, qué nos deja Massa. Lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central, para mostrarle a la gente qué Banco Central nos dejan, para que vean que no están las reservas, que hay reservas negativas”.

La frase de la exministra de Seguridad no pasó desapercibida e incluso generó críticas como las de Javier Milei, otrora “compinche” político, quien calificó sus dichos como “una bestialidad”. Otros comentarios, a modo de burla, hicieron referencia a la serie española La Casa de Papel, donde se ejecuta un plan para robar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en un operativo que dura días hasta que los ladrones logran su objetivo.

Según pudo averiguar PERFIL con fuentes al tanto de esta información, las únicas reservas materiales que tienen los bancos centrales son de oro. En cuanto a las divisas (dólares y yuanes) se encuentran en distintas instituciones que pueden variar desde la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) u otras instituciones que se encargan de resguardar ese tipo de recursos.

En una definición más académica, el texto “Función y relevancia de las reservas del Banco Central de la Argentina” del especialista financiero, bancario y empresarial Eduardo Barreira Delfino, explica que las reservas se componen del oro y las divisas con las que cuenta el país para “garantizar los pagos de los bienes que importa y el servicio de la deuda”.

También agrega que el objetivo de contar con estas reservas es ayudar a la estabilidad monetaria, financiera y cambiaria compensando desequilibrios en la balanza de pagos, donde se conjugan los ingresos y egresos de divisas. Además, están conformadas de colocaciones a plazo y derechos especiales de giro (DEG), a la cual Barreiro Delfino define como “una divisa creada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que los países paguen deudas que tengan entre sí o con el Fondo o reciban créditos del mismo”.

Las respuestas del sector de Bullrich ante sus dichos

El precandidato a diputado y dirigente cercano a Patricia Bullrich, Damián Arabia, habló esta mañana sobre los argumentos que esgrimió la postulante del PRO. “Patricia está diciendo que le vamos a tener que explicar a los argentinos la situación y el estado que nos deja el Gobierno”, aseguró, expresando que la frase no fue bien interpretada.

En diálogo con Lautaro Maislin en Nacional Rock, aseveró que “es una escenificación, no importa si es un papelito que tengo impreso, una pantalla o lingotes”.

PERFIL se comunicó con el principal asesor económico de Bullrich, Luciano Laspina, para conocer su opinión. Si bien no tuvo respuesta al cierre de esta nota, el diputado santafesino se expresó en Twitter: “Es curiosa la literalidad con que se toman las palabras en esta campaña. Si me escuchan decir “vamos a derrotar la inflación”, no deberían interpretar que sugiero bajar los precios con tanques y balas. O “el dólar hoy se fue a las nubes”, que el viento se llevó un billete verde”, ironizó.