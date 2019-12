Qué debe hacer Fernández para ser el "primus interpares del peronismo", según Fontevecchia

El periodista Jorge Fontevecchia, CEO de Perfil Network, asegura que Alberto Fernández tendrá chances de salir del ala protectora de Cristina Kirchner y convertirse en el “primus interpares del peronismo” si logra “construir un plan económico que saque a la Argentina adelante”.

Le preocupa, sin embargo, que el próximo jefe de Estado no haya tenido tiempo para elaborar un plan, ya que en abril de este año nadie sabía que ganaría las elecciones: “Alberto Fernández no tuvo tiempo para preparar un plan y tengo miedo de que no lo haya”. “Si Fernández plantea un gradualismo, va a perder las elecciones de 2021 porque argentina no soporta una inflación de este nivel”, agregó.

Entrevistado este lunes por Roberto García en su programa del Canal 26, Fontevecchia analizó los mayores desafíos del presidente que inicia su mandato este martes, que debe buscar tener “peso político propio” ante un Frente de Todos construido por muchos sectores en los que el kirchnerismo tiene un papel dominante.

“Creo que Alberto Fernández tiene que construir un peso político propio, es decir que su peso sea proporcionalmente mayor que el kirchnerismo, para lo cual el punto central es la economía”, analizó el cofundador de Editorial PERFIL.

Si Fernández “logra construir un plan económico que saque a la Argentina adelante, inmediatamente se va a convertir en un líder, en un primus interpares [el primero entre iguales] del peronismo”. La condición es que ese plan económico se ponga en marcha cuanto antes: “Hoy las presidencias tienen cuatro años, a fines del año próximo vamos a estar hablando de los candidatos de las elecciones de 2021 y es imprescindible que un plan económico tenga un año”, analizó.

“Creo que más allá de marzo o abril Alberto Fernández no podría estar sin colocar un plan económico que tenga éxito y se juegue su carta electoral para llegar al 2021 con un crecimiento económico sostenido, pudiendo colocar las listas de diputados y senadores de su propia gente”.

Lea acá los últimos editoriales de Jorge Fontevecchia en Diario PERFIL

D.S.