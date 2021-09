Quiénes son los candidatos de Javier Milei en Provincia

El caso Javier Milei es uno de los que más expectativa genera de cara a las elecciones del próximo domingo en la Ciudad de Buenos Aires. Al punto tal que a pesar de ser un candidato porteño recibe apoyos desde otros puntos del país, sobre todo desde la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, a pesar de que hay cuatro candidatos bonaerenses que apuestan a captar a sus votantes, el excéntrico economista no apoya a ninguno. O a todos al mismo tiempo.

La lógica política indica que el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires es José Luis Espert, el también economista con quien dio los primeros pasos en política. Fue junto a él que Milei anunció que dejaba el rol que lo tenía como abonado en los canales de noticias para empezar a armar su candidatura a diputado.

Espert y Píparo están consolidados como la principal opción liberal en la Provincia.

Sin embargo, en los últimos meses hubo un distanciamiento y desde que arrancó la campaña no hubo ninguna actividad conjunta. Conocedores de esa relación sostienen que los acercamientos de Espert a Juntos por el Cambio, al punto tal de que hasta último momento negoció competir en las primarias con lista propia, en una movida similar a la de Ricardo López Murphy en CABA, fueron claves. Para Milei ese fue un punto de discordia, ya que hace eje de su campaña la crítica a “la casta”, representada según él en los dos grandes grupos que protagonizan la política.

Los dos con serias chances de conseguir entrar al Congreso, el interrogante es si volverán a acercarse para conformar un bloque o interbloque conjunto. La bancada liberal es algo que puede sumar representación parlamentaria. Aunque el apoyo no esté, hoy Espert es el referente más consolidado entre los liberales en la Provincia.

Villarruel, Gómez Centurión y Milei, la noche de los cierres de listas.

Pero también hay otras tres listas que pueden beneficiarse del furor Milei o que vienen teniendo vínculos. Uno de ellos es Juan José Gómez Centurión, el ex candidato a presidente y ex jefe de la Aduana durante el gobierno de Mauricio Macri, que tiene lazos con el economista. De hecho, su partido Nos quedó integrado en la alianza La Libertad Avanza de Milei: por lo pronto María Fernanda Araujo, presidenta de Nos en la Ciudad, es la cuarta en su lista.

Estos son los candidatos que van a defender tu bolsillo, tu familia, tu trabajo, tu fe y tus valores 🇦🇷



En la Provincia @JuanjoMalvinas lista 505 Unión por el Futuro, en la Ciudad lista 504 Libertad Avanza @VickyVillarruel, @JMilei y @MaseFer7 #DefendamosBuenosAires #NOS2021 pic.twitter.com/791DAiaYaK — NOS CABA (@noscaba) September 8, 2021

Este miércoles, Gómez Centurión retuiteó un mensaje de Nos CABA llamando a votar a él en la Provincia y a Milei en la Ciudad, con las dos boletas en la imagen. “¡Derecho al Congreso con Milei y Villarruel! ¡Contra el socialismo duro y el socialismo blando para rescatar a la Argentina del fracaso!”, tuiteó Gómez Centurión el día de la presentación de listas al compartir una foto con el economista y Victoria Villarruel, segunda de la lista porteña. El ex combatiente se presenta por el frente Unión por el Futuro y tendrá un competidor en las PASO.

Cynthia Hotton es la otra figura que forma parte del universo conservador, liberal o de centroderecha (según quién lo defina) que busca pelear por esa diversa masa de votantes. En los meses previos al cierre de listas, Hotton formó parte de una mesa que trabajó por la unidad de todo el espacio liberal. Allí estaba Espert, entre otros. Finalmente, quedaron todos separados. Ella se presenta por Más Valores.

Hotton, Espert y otros, en el intento de marzo de armar un frente liberal.

Por más que reconoce afinidad con Milei, la líder evangelista prefiere tomar distancia del fenómeno porteño. “Milei se quiso concentrar en Ciudad. Y todos los que se quieren subir a la ola Milei en Provincia no es cierto. Está jugando 100% en CABA”, resume. Y aclara: “Nosotros tenemos muy buena relación, pero no estamos haciendo ningún tipo de alianza. Pero está claro que no hay ningún acuerdo de Milei con Espert o Nos en Provincia. No apoya a ninguno”. No se sube a la ola, pero tampoco quiere que lo hagan otros.

Por último, José Ignacio Raffo también se suma y juega abiertamente por Milei. Como presidente del Partido Libertario de la provincia de Buenos Aires se distanció del armado de Espert en la presentación de alianzas. Ahora hace campaña presentándose como la opción de Milei en la Provincia. #TodosConMilei, usa de hashtag en las redes sociales. De hecho, su tuit fijado es un video junto al economista, quien lo pondera en el territorio bonaerense pero de cara a 2023. En el texto, Raffo pone: “Con @JMilei a fondo armando su bloque en el congreso este 2021, y afilandolo todo para su llegada presidencial 2023!”.

