Santiago Cafiero: "Siempre hay opciones para hacer más estricto el aislamiento"

El aumento exponencial de casos positivos de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires preocupa de tal forma al gobierno nacional que analiza regresar indirectamente a la fase más estricta de la cuarentena. "Siempre hay opciones para hacer más estricto el aislamiento" en el la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, dijo esta vez el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien sin embargo pidió "no apresurarse".



"Estamos tomando las medidas una vez que tenemos bien desarrollado el marco de diagnóstico, que implica no sólo la cantidad de casos, sino la capacidad de respuesta del sistema de salud", indicó Cafiero en referencia al período de aislamiento social obligatorio impuesto hasta el 28 de junio. Consultado sobre la posibilidad de volver a la Fase 1 en el AMBA, Cafiero señaló que "siempre va a haber opciones concretas de hacer más restricto el aislamiento en la medida que sigan subiendo los casos, pero no hay que apresurarse".

Argentina confirmó este domingo un total de 42.785 casos y 1.011 muertes por la enfermedad del nuevo coronavirus. El Ministerio de Salud informó la noche del domingo que en las últimas 24 horas se reportaron 1.581 nuevos casos de la enfermedad y 19 muertes. De los 1.581 nuevos casos, 746 se confirmaron en la provincia de Buenos Aires y 707 en la ciudad de Buenos Aires, distritos que aglutinan el 89,6% de los casos en el país.



Ante la reunión que el presidente Alberto Fernández mantendrá este lunes 22 de junio con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para definir cómo sigue la cuarentena, el ministro coordinador sostuvo que se están analizando "todos los informes necesarios para que las máximas autoridades tomen las decisiones". Cafiero elogió el trabajo entre las tres jurisdicciones y destacó que "hasta acá, todas las medidas fueron coordinadas, independientementede los trascendidos y las operaciones de prensa".

"Si hasta acá siempre nos pusimos de acuerdo, ¿por qué cambiaríamos, si vemos a Brasil, que llega a 50 mil o 100 mil muertos, y vemos a Chile como está, y los casos empiezan a crecer en Latinoamérica de forma muy acelerada?", planteó Cafiero. En ese sentido, enfatizó: "Hasta acá lo venimos haciendo muy bien, no tenemos ningún incentivo como para romper esa lógica". "Pensamos que dieron buenos resultados; aunque a veces haya diferencia de criterios, las decisiones fueron en un misma dirección", apuntó.

Cafiero consideró que "cuando en otros países las decisiones de los distintos Estados y Gobiernos van por un lado y el otro en el medio quedan los muertos, más enfermos y muertos". Por lo tanto, dijo, "es clave que siga habiendo coordinación". "Lo que tenemos que ver es si no tenemos que poner un pie en el freno porque los casos se disparan", finalizó.

