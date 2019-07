Stornelli, Santoro y Stiuso, en una semana agitada en Dolores

por Cecilia Devanna

En la semana previa al receso invernal de la actividad judicial, el juzgado federal de Dolores, en el que se investiga una presunta red de espionaje ilegal, encabezada por el falso abogado Marcelo D’Alessio, se espera una intensa actividad. El periodista Daniel Santoro, el fiscal Carlos Stornelli y el ex director de Operaciones de la ex SIDE Antonio “Jaime” Stiuso están citados por el juez del caso, Alejo Ramos Padilla. Los dos primeros a indagatoria y el tercero, para declarar como testigo.

El espía Stiuso lo hará en busca de ser tomado como querellante, luego de presentar un escrito en el que apuntó haber sido una víctima de la red presuntamente liderada por D’Alessio.

El caso de Dolores comenzó en enero como una denuncia de presunta extorsión, pero en la actualidad investiga los alcances de la red que se dedicaría al espionaje ilegal, en la que además del detenido falso abogado también están en prisión los ex comisarios Aníbal Degastali y Ricardo Bogoliuk y el ex espía Hugo “Rolo” Barreiro.

La expectativa por la declaración de Stiuso se reparte con la que genera la situación de Stornelli, quien faltó en las seis oportunidades anteriores en las que estuvo citado y por eso está declarado como rebelde en la causa. Motivo por el que también enfrenta un sumario en la Procuración General.

Por otro lado, Stiuso también se presentará el 17 en el juzgado federal 9 de Comodoro Py, a cargo de Luis Rodríguez. Allí está la primera causa que tiene a D’Alessio como principal acusado. Se trata de la presunta extorsión al despachante de Aduana Gabriel Traficante y data de diciembre de 2016, año en que explotó el caso de la “mafia de los contenedores”. El mismo día que se presentó en Dolores, Stiuso también lo hizo en el juzgado de Rodríguez.

Para poder declarar en ambos casos, el ex espía debió ser relevado por las autoridades de la AFI del secreto que le imponía la ley de Inteligencia. Eso sucedió el 5 de julio y desde entonces despierta expectativa lo que puede llegar a decir en ambas causas.

Santoro. Por su lado, la citación a Santoro despertó la preocupación de diversos sectores del periodismo cuando se conoció su citación a indagatoria. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que reúne a dueños de los diarios y medios digitales del país, se manifestaron con alarma sobre la citación.

Ramos Padilla basó la citación de Santoro “no solo en el vínculo de conocimiento y confianza que mantenía con D’Alessio, sino en su participación y su aporte en las actividades ilegales que llevaba”. Aseguró que, “a diferencia del caso de otros periodistas vinculados a D’Alessio, el imputado no solo se nutría de la información que le proveía la organización, sino que habría tenido conocimiento de las actividades de espionaje ilegal que desarrollaba, sus métodos, y contribuía al desarrollo de los planes ilícitos que llevaba a cabo la organización”.

Al momento de conocerse la convocatoria, en junio pasado, en el diario Clarín, Santoro negó las acusaciones en su contra. “Mi llamado a indagatoria supone un paso hacia la criminalización del ejercicio del periodismo por una maniobra de ex funcionarios y empresarios K. Mi indagatoria había sido solicitada al juzgado de Dolores por el ‘productor agropecuario’ Pedro Etchebest y el empresario K Mario Cifuentes, entre otros, luego de una organizada presentación en cadena de ex funcionarios K encabezado por el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta”, aseguró.