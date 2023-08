El primer debate entre los candidatos a la gobernación de Chaco de cara a las elecciones generales del 17 de septiembre se vio opacado por un pico de alta tensión luego de que el postulante de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, apuntara al actual gobernador, Jorge Capitanich, con un cuestionamiento sobre su madre muerta.

El fuerte cruce entre los candidatos se produjo en el segundo bloque temático de la discusión transmitida en vivo por Canal 9, donde los postulantes debían intercambiar sus propuestas e ideas sobre "desarrollo humano, discapacidad, juventud y deportes, géneros y diversidad, y pueblos indígenas".

En este contexto, fue Zdero quien, en su intervención, recordó que en 2009 el gobernador chaqueño habría afiliado irregularmente a su madre, Mirka Popovich, al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), la obra social del Estado.

La tensión ya se había desatado previamente a la hora de hablar sobre las propuestas de desarrollo económico, momento en el que el gobernador chaqueño realizó un repaso por los logros de sus gestiones al frente de la provincia luego de apuntar contra su rival electoral. "Heredé una situación muy compleja del radicalismo que lidera Zdero", aseguró.

Así, detalló que Chaco tenía un "déficit en la provisión de agua potable, en la provisión de cloacas, en la conectividad de rutas, en la provisión de pavimento urbano, en hospitales, en centros de salud y en infraestructura escolar". "No teníamos conexión a internet, ni fibra óptica, tampoco teníamos gas, ni la infraestructura necesaria", remarcó.

"Logramos generar 100.000 viviendas con inversión pública y privada. Y eso significó que aun haciendo lo que hicimos, nos falta", señaló Capitanich y, citando los avances en materia social y de producción, enfatizó: "Logramos que la economía del Chaco crezca al 5,7% anual todos los años".

"Lo noto nervioso", chicaneó Zdero al gobernador y manifestó: "Hace 16 años que repite exactamente lo mismo, números que no cierran por ningún lado. Lo único que crece en el Chaco es la pobreza. Usted Capitanich representa la cara de la pobreza. Sus amigos piqueteros tienen 4x4 y los bancan".

En este sentido, el candidato radical sostuvo: "Voy a hacer una alianza con el campo, no con ustedes que lo consideran un enemigo y les ponen el pie en el pecho. Vamos a acompañar a los comerciantes, a las pymes. La única industria que creció es la de sus amigos, la de los piquetes".

"Si algo no tengo es ningún nervio, cuando gobernaban ustedes había 76% de pobreza y 47% de indigencia. A la industria del piquete la inventaron ustedes", retrucó Capitanich en su turno y atacó directamente al legislador: "Sos ñoqui de la Cámara de Diputados".

"No despilfarramos la plata, si vos no sabés nada de economía, si no tenés capacidad para gobernar, si siempre fuiste un ñoqui, no nos hagas cargo a nosotros. Estamos reparando las heridas que vos dejaste como cómplice de las políticas de Macri. Para lo único que les importa la gente es para que los voten, después los ignoran", agregó el gobernador.

Zdero respondió mostrando una publicación que trataba sobre la presunta afiliación irregular de la madre de Capitanich, fallecida en septiembre de 2018, a la obra social del INSSSEP. "No lo iba a hacer, pero la verdad que usted es un hipócrita, usted pasó la raya", disparó.

"Atacar a mi madre muerta es lo más deleznable que puede hacer un ser humano. Dios quiera que te perdone. Te pido madre que perdones. Mamá, perdoná a este señor tan insensible", expresó el dirigente de Unión por la Patria frente a las acusaciones del opositor y concluyó: "Son malas personas que me han atacado toda la vida".



La participación de Gustavo Martínez

El candidato por la Corriente de Expresión Renovada, Gustavo Martínez, también participó del debate, aunque sus intervenciones pasaron desapercibidas durante el tenso cruce entre los otros dos postulantes, hasta el punto en el que disparó: "Les recuerdo a los otros dos candidatos que estoy acá".

"Imagino la confusión de muchísimos chaqueños al escuchar que está todo bien o está todo mal. Hay que construir un know how colectivo. La pelea Boca-River no nos va a traer una solución. El cambio debe ser profundo. Hay que aliarse con el sector privado, producir bienes, aprovechar la capacidad ociosa de la industria", señaló.

AS/fl