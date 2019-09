Un cuadro que se mezcla entre los tiempos judiciales y electorales

por Cecilia Devanna

Cristina Kirchner fue autorizada por el Tribunal Oral Federal 2, que lleva adelante el juicio de obra pública, para postergar su vuelta al país desde Cuba, donde viajó la última semana a visitar a su hija Florencia. La ex presidenta y actual candidata a vice por el Frente de Todos tenía previsto regresar mañana al país, pero el viernes solicitó quedarse tres días más en La Habana. Todo se dio en medio de rumores sobre la situación de la joven, de 29 años, quien se trata allí, desde marzo pasado, por un cuadro de estrés postraumático y linfedema.

El jueves, el TOF 5, que tiene a su cargo los casos Hotesur y Los Sauces, los dos expedientes que tienen entre sus procesados a Florencia, pidió a su defensa que presentara un informe médico con su estado actual de salud.

Se trata del quinto viaje de la ex mandataria a Cuba y llamó la atención cuando se conoció su partida, porque era poco después de haber vuelto del viaje anterior. Entonces, mientras que desde su entorno aseguraban que lo intempestivo del viaje no era más que por un tema de agenda, comenzaban a crecer las versiones sobre cuál es el estado de salud de su hija menor. El pedido judicial solo daba cuenta de “razones personales”, como sucedió en todas las oportunidades anteriores.

Florencia Kirchner viajó con autorización judicial a Cuba en febrero pasado, para asistir a un festival de cine. Una vez allí fue ingresada en tratamiento médico en el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (CIMEQ) y su defensa informó que no volvería al país el 4 de abril, como estaba previsto.

Poco después se anunció que su tratamiento no tenía fecha de finalización, por lo que no podía establecerse cuándo regresaría al país. De acuerdo a lo informado entonces por su defensa ante la Justicia, padece un cuadro de estrés postraumático y linfedema. Su defensa además aseguró que el tratamiento no tenía fecha de finalización establecida y que los médicos no permitían que viajara en avión hasta que concluyera.

El expediente fue evaluado por el Cuerpo Médico Forense dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se le impuso reserva y no se tomó ninguna decisión en el caso.

Desde que la joven está en la isla, su madre viajó en cinco oportunidades a visitarla. La última había sido a fines del mes pasado. La ex jefa de Estado fue autorizada en todas las oportunidades que pidió viajar y siempre entregó en tiempo y forma todos los datos que le pidió la Justicia.