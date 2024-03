Villarruel transparentó la interna y la Casa Rosada le quita peso

La vicepresidenta Victoria Villarruel brindó un extensa entrevista en la señal TN el jueves por la noche y dejó en claro las diferencias existentes con Javier Milei, aunque sin dejar de señalar que pertenece al proyecto político libertario y está encolumnada detrás del Presidente y de su proyecto político.

En Casa Rosada minimizaron los dichos de la vicepresidenta, quien marcó diferencias en temas sustanciales, como la dieta de los legisladores, la postulación de mujeres a la Corte Suprema de Justicia, la “motosierra” a lo Freddy Krueger, o la intervención de las FF.AA. en el combate al narcotráfico. Incluso reconoció que le molestó no haber podido influir en las carteras de Seguridad y Defensa y que se lo expresó oportunamente al Presidente.

Con todo, en Balcarce 50 reconocen que Villarruel ha mantenido una coherencia en el tiempo, que hubiera marcado una nota discordante si hubiese cambiado abruptamente de posición en temas sensibles como el de las Fuerzas Armadas, y que pese a todo, ella no es indispensable en el Senado teniendo en cuenta que no es senadora y que no mueve la balanza a la hora de la votación, salvo en caso de empate.

Villarruel expresó hace más de un año y medio en sus redes cuál es su posición respecto de las FF.AA. involucrándose en el combate al narcotráfico y su rechazo a la iniciativa.

Al mismo tiempo señalan que la entrevista que brindó Villarruel no formó parte de una estrategia para “blanquear” diferencias con el Presidente, aunque la entrevista que brindó contó con el aval presidencial.

Estrategia o no, Villarruel expuso diferendos y sirvió para que tanto en la Casa Rosada como en el Senado se le dé cierre a una semana que comenzó con fotos y reuniones entre el Presidente y su vice con el objetivo de bajar las tensiones, tras los cortocircuitos por la derrota del DNU.

La vicepresidenta a su vez tomó distancia de los dichos de José Luis Espert, quien llamó a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires tras la suba de impuestos encarada por Kicillof.

Espert, quien el jueves por la noche cenó con el Presidente, optó por el silencio y evitó entrar en polémicas. Si bien el diputado marcó diferencias con Villarruel respecto del llamado al tratamiento del DNU, desde el entorno del legislador señalan que ambos están trabajando para transformar la Argentina.

Quien sí recogió el guante fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dijo estar “dispuesta” a dar el debate por el rol de las Fuerzas Armadas en el narcotráfico. Villarruel y Bullrich fueron hasta escasos días previos al balotaje adversarios políticos y no se les conoce buena sintonía.

Distinto es el caso con Luis Petri, el ministro de Defensa, quien también habló luego de las declaraciones de Villarruel. “Respeto la honestidad de la vicepresidenta y su honestidad intelectual, pero nosotros estamos planteando justamente modificar la ley.”, sostuvo el hombre de origen radical en un tono mucho menos confrontativo.

Contra todos

◆ ”Motosierra”: Villarruel marcó diferencias con la idea de hacer recortes sin medir las consecuencias legales. “No es un reinado”, sostuvo.

◆ Dietas: dijo que los legisladores deben tener altas remuneraciones acordes con sus responsabilidades.

◆ Defensa y Seguridad: admitió que no le agradó la decisión del Presidente.

◆ Rebelión Fiscal: tomó distancia de los dichos de José Luis Espert, quien había llamado a no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires.

◆ Corte Suprema: reclamó que se evalúen mujeres para ser ministras.

◆ FF.AA.: rechazó que intervengan en el combate al narcotráfico.