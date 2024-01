Joan Collins, reconocida por su apariencia juvenil a sus 90 años, generó asombro entre los espectadores durante su destacada presencia en los Premios Emmy 2024, celebrados en el centro de Los Ángeles el lunes. La actriz deslumbró con un atuendo glamoroso, luciendo un vestido azul pálido adornado con lentejuelas, complementado por unos elegantes guantes de ópera a juego.

El público expresó su incredulidad ante la sorprendente juventud que exhibe la estrella a través de las redes sociales, destacando la admiración de los fanáticos por su impresionante apariencia. Por esa razón, la actriz no se niega y comparte sus extravagantes secretos para mantenerse juvenil, y en una entrevista previa con la revista Saga, enfatizó la importancia de cómo uno se ve, se siente y se comporta, más allá de la edad que pueda tener.

Una dieta balanceada, ejercicio físico y nada de "botox"

Joan, quien colabora con la nutricionista de renombre Gabriela Peacock, mantiene su apariencia juvenil gracias a una dieta cuidadosamente equilibrada, alejándose de la comida poco saludable. La actriz atribuye la calidad de los alimentos que consume como un factor clave para su salud y aspecto juvenil, destacando que "la calidad de lo que comes es tan importante como la calidad de los productos que utilizas".

En una entrevista con el Daily Mail, Joan compartió detalles sobre su enfoque alimenticio, expresando su creencia en los beneficios de una dieta equilibrada que incluye palta y la toma regular de suplementos vitamínicos como vitamina C, E y aceites Omega. A pesar de disfrutar de una variedad de alimentos, Joan enfatiza que no se excede en las porciones, optando por un enfoque moderado y consciente en su alimentación.

En sus propias palabras a la revista OK!, Joan afirmó: "No me lleno de comida. Solo como la mitad de lo que hay en mi plato y no me privaré. Beberé vino, comeré postre, comeré tostadas y tomaré café con azúcar. Creo que simplemente tengo suerte".

Gabriela Peacock respalda este enfoque, recomendando porciones más pequeñas para mantener un equilibrio en la alimentación y regular los niveles de azúcar en la sangre. Además, destaca la importancia de alimentos ricos en omega-3, como el salmón, para una piel saludable y radiante, contribuyendo así a una apariencia juvenil y promoviendo la longevidad.

Joan fue enfática al abordar la cuestión de usar o planea recurrir a procedimientos estéticos. En sus propias palabras, dejó claro que no se sometió a tratamientos como Botox o inyecciones de grasa.

En una entrevista con The Sun en 2017, Joan rechazó las especulaciones sobre intervenciones quirúrgicas, desafiando a aquellos que no creen que su aspecto sea el resultado de procedimientos estéticos. Con firmeza, compartió que su rostro muestra líneas y papada, señales naturales del envejecimiento que ella abraza con confianza. Ante las críticas, Joan afirmó sentirse bien consigo misma y subrayó su convicción de lucir bastante bien.

Además, reveló que siempre ha dormido boca arriba, habiéndose entrenado para evitar dormir de lado y así prevenir las llamadas "arrugas del sueño". Joan considera que este hábito ha contribuido a mantener la frescura de su piel, siendo una elección consciente en su rutina de cuidado personal.

Rutina perfecta de belleza y trabajo físico

Uno de los principales consejos antienvejecimiento que Joan enfatiza es la importancia de no salir de casa sin aplicar protector solar y mantener el rostro resguardado de la exposición al sol. En una entrevista con You Magazine en 2014, compartió que el constante uso de protección solar desde los 20 años, evitando así los dañinos rayos solares.

Joan resaltó su compromiso al describir cómo su rostro aparece tan blanco por la mañana que parece una sábana, y reveló que protegió su rostro llevando siempre un sombrero cuando está al sol. Aunque confesó que otras partes de su cuerpo no reciben el mismo cuidado debido a su amor por broncearse y la posibilidad de usar prendas con los hombros descubiertos.

Además, Joan sigue una rigurosa rutina de cuidado de la piel, destacando su disciplina en este aspecto. En declaraciones a The Mirror, compartió que nunca se va a la cama sin quitarse el maquillaje y aplicarse crema de noche, una práctica inculcada por su madre desde que tenía 14 años. Su rutina nocturna incluye el uso de un limpiador Nivea y la aplicación de una crema de noche de Charlotte Tilbury.

Joan también reveló un truco especial antes de los eventos de la alfombra roja: utiliza almohadillas de algodón enfriadas en un recipiente con hielo y las coloca en sus ojos durante cinco minutos. Este método, aprendido del famoso maquillador Allan 'Whitey' Snyder, conocido por preparar a Marilyn Monroe para sus rodajes, ayuda a reducir la hinchazón y refrescar los ojos.

A sus 90 años, Joan mantiene su salud y forma física participando en sesiones de ejercicio diarias de media hora con la asistencia de un fisioterapeuta, además de practicar natación con regularidad.

A pesar de su avanzada edad, Joan sigue siendo una figura activa y ocupada, canalizando su enérgico espíritu hacia entrenamientos diarios bajo la guía de un profesional experto. Aconsejando a hombres y mujeres mayores que deseen mantenerse en forma, compartió con la revista My Weekly: "He estado realizando ejercicio con un fisioterapeuta, lo cual recomiendo encarecidamente".

La rutina de media hora diaria no solo contribuye a mantener su forma física, sino que también le brinda energía, subrayando así la importancia del ejercicio para un estilo de vida saludable, incluso en edades avanzadas.

