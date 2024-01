Un actor de película "Mi pobre angelito" fue hospitalizado en estado crítico

El actor estadounidense Devin Ratray, reconocido por su papel en la clásica película "Mi pobre angelito", fue ingresado en el hospital y experimentó una condición médica crítica.

"Estuvo en estado crítico, pero ahora ha regresado a casa y está descansando por orden de los médicos que lo atendieron", reveló una fuente cercana a su familia al sitio TMZ.

El actor de 47 años, recuperado, sigue las indicaciones médicas y se encuentra descansando.

Aunque no se conocen las razones de su hospitalización, algunos informes, como el de Vermont, sugieren que fue ingresado por problemas cardíacos y recibió tratamiento en una unidad de cuidados intensivos.

La hospitalización de Ratray llevó al aplazamiento del caso judicial en el que está involucrado, inicialmente programado para el lunes en un tribunal de Oklahoma, Estados Unidos. Se reprogramó para comenzar unos días más tarde.

Denuncias por "violencia doméstica"

Ratray, conocido por su papel como Buzz McCallister en el clásico de los '90 "Mi pobre angelito", enfrenta acusaciones de violencia doméstica presentadas por su expareja en 2021.

La denuncia incluye alegaciones de que, en estado de embriaguez, le propinó un puñetazo en el rostro, le tapó la boca y trató de estrangularla en un hotel.

La discusión se desató cuando Ratray descubrió que había regalado dos autógrafos suyos en lugar de venderlos. Durante el altercado, la víctima tuvo dificultades para respirar mientras era estrangulada, y se informa que el actor expresó: "¡Así es como mueres!".

Aunque la expareja optó por no presentar cargos, la policía actuó y Ratray fue liberado tras pagar una fianza de 25.000 dólares. A pesar de declararse inocente, el actor ha estado bajo escrutinio judicial desde entonces debido a las sospechas de violencia doméstica.

Acusaciones de violar y drogar a una "amiga"

Un año después del presunto caso de violencia, CNN informó sobre otro incidente en 2017 en el que Devin Ratray supuestamente atacó a Lisa Smith en su casa de Manhattan.

Smith, quien afirma haber sido amiga del actor por más de 15 años, presentó una denuncia en 2017 acusándolo de haberla drogado y agredido sexualmente.

Según el relato de Smith, el hecho ocurrió en el apartamento de Ratray después de una reunión de amigos, durante la cual el actor prestó especial atención al vaso del que ella debía beber.

Posteriormente, sintiéndose extremadamente cansada, Ratray la alentó a dormirse en el sofá.

"Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía escuchar y sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá", relató Smith a CNN.

La noticia del arresto de Ratray en diciembre pasado en Oklahoma, acusado de violencia doméstica contra su entonces novia, llevó a Smith a ponerse en contacto con los fiscales y consultar sobre el informe policial que había presentado en 2017, acusando al actor de violación.

