La última conejita reveló que jamás estuvo enamorada de su esposo, Hugh Hefner

Crystal Hefner, la última esposa del fallecido fundador de Playboy, Hugh Hefner, reveló en una entrevista con la revista People que nunca estuvo "enamorada" de él, a pesar de haber contraído matrimonio en 2012 y haber permanecido juntos hasta su fallecimiento en 2017. La ex modelo compartió aspectos de su vida en la Mansión Playboy, destacando desequilibrios de poder y subrayando que la realidad era menos lujosa y fantástica de lo que parecía desde el exterior.

La ex modelo y empresaria lanzará su memoria titulada "Solo digo cosas buenas: Sobrevivir a Playboy y encontrarme a mí misma" el 23 de enero de 2024. En una entrevista con el New York Post en julio de 2023, Crystal explicó que el libro surge de una promesa hecha a Hugh, de solo hablar positivamente sobre él después de su fallecimiento en septiembre de 2017.

A pesar de reconocer que no estaba enamorada del magnate, también reveló la existencia de un desequilibrio de poder que experimentó durante su tiempo en un entorno que, aunque aparentemente lleno de éxito y fantasía, tenía un alto costo. "Me di cuenta de que enfrentaba un desequilibrio de poder realmente significativo", expresó la ex modelo a la revista People. "Aunque parecía un mundo de éxito y fantasía, todos tenían que lidiar con la realidad de mantener una relación íntima con una persona de 80 años. Todo tiene un precio".

El matrimonio de Crystal con Hugh Hefner

Criada en Lake Havasu, Arizona, Crystal Hefner pasó su infancia entre Estados Unidos y Reino Unido antes de establecerse en San Diego, California, donde estudió psicología y trabajó como modelo a tiempo parcial.

Conoció a Hugh Hefner en 2008 durante una fiesta de Halloween en la Mansión Playboy, donde establecieron conexión gracias a su interés compartido en la psicología. Después de este encuentro, Harris se trasladó a la mansión y se convirtió en Playmate en diciembre de 2009. Finalmente, cuando dejó su carrera como modelo, incursionó en el sector inmobiliario, inspirada por la exitosa trayectoria de su madre en el mismo campo.

Aunque la pareja anunció su compromiso en 2010, la primera tentativa de matrimonio fue cancelada justo antes de la ceremonia programada para junio de 2011. Finalmente, consolidaron su relación con una boda privada en la víspera de Año Nuevo de 2012 en la Mansión Playboy, después de reconciliarse ese mismo año, según informó el diario británico Daily Mail.

Sus días en la mítica mansión de Playboy

La modelo, con 37 años, narró la decadencia de la residencia gótico-tudor construida en 1927, adquirida por Hefner en 1971 y ubicada en el exclusivo barrio de Holmby Hills en Los Ángeles. Aunque la casa tenía una historia y una apariencia opulentas, Crystal la describió como un lugar descuidado, con problemas de limpieza y presencia de moho. "Después de un tiempo, se sentía degradado y asqueroso", expresó.

Además de las condiciones de la propiedad, la exmodelo abordó el trato hacia los animales exóticos que vivían allí, señalando que no parecían recibir el cuidado adecuado. "Sentía que estaba constantemente llorando por todo y por todos allí. Todos esos animales se veían tan deprimidos y tristes. Era todo una ilusión", comentó.

El control ejercido por Hugh Hefner sobre las mujeres en la mansión iba más allá de su apariencia física; también se extendía a su estilo de vida. Crystal reveló que se les daba una asignación semanal que debían gastar en su apariencia, y hasta decisiones como el color del esmalte de uñas o la elección de un piercing en el ombligo estaban sujetas a la aprobación de Hefner.

La presión constante para cumplir con las expectativas de belleza de Hefner también fue destacada por Crystal. Incluso llegó a sufrir ampollas en el cuero cabelludo debido a las constantes exigencias de teñirse el cabello. "Pero por alguna razón pensaba que todo esto era normal y lo que significaba ser vista como hermosa a los ojos de Hef", mencionó.

Al describir su llegada a la Mansión Playboy en 2008, Crystal admitió que inicialmente se sentía en la cima, pero su deseo de ser la favorita de Hefner la llevó a perderse a sí misma en el proceso. "Pensé, si solo me gusta todo lo que a él le gusta y hago todas las cosas que él quiere que haga, entonces soy la favorita. Y lo fui, pero me perdí a mí misma en el proceso".

El precedente de otras Playmates

Holly Madison, ex conejita de Playboy, compartió detalles sobre su desafiante experiencia viviendo en la Mansión Playboy. Según informó FOX News, su primer encuentro sexual con Hugh Hefner fue "traumático". Madison, quien estuvo involucrada sentimentalmente con el magnate desde 2001 hasta 2008 y participó en el reality "The Girls Next Door", reveló haber enfrentado luchas con la dismorfia corporal y el abuso verbal.

La ex modelo quien se mudó a la mansión a los 21 años, relató que Hefner "la hacía sentir que no era lo suficientemente hermosa, y yo miraba a todos los demás y me preguntaba constantemente qué tenían de diferente y por qué eran mucho mejores". Estas revelaciones las hizo Madison también a People en noviembre de 2023.

Después de abandonar la emblemática residencia tras cinco temporadas del programa televisivo, Madison publicó sus memorias "En la madriguera del conejo" en 2016. Además, participó en el podcast "El Poder: Hugh Hefner" en 2021 y colaboró en el documental de A&E "Los Secretos de Playboy" a principios de 2022.

Por su parte, Kendra Wilkinson, ex modelo y estrella de la serie "The Girls Next Door" de E!, reveló en una entrevista con el mismo medio que su tiempo en la reconocida publicación "realmente arruinó toda su vida". Wilkinson, quien se unió al elenco del programa a los 18 años, expresó su "arrepentimiento" por las decisiones tomadas durante esa época.

"El tiempo hace muchas cosas extrañas. Con el tiempo, las perspectivas comienzan a cambiar. Tus ideas empiezan a cambiar sobre el '¿Por qué?'", dijo a People. "Empiezas a preguntarte por qué. ¿Por qué hice eso? '¿Por qué me acosté con un hombre de 90 años a esa edad?' '¿Por qué hice eso?' '¿Por qué fui a la mansión en primer lugar?' '¿Por qué me puse implantes de seno?' '¿Por qué me decoloré el cabello de rubio?'", se cuestionó. Y continuó expresando que eso ya no es lo que ella es, y esperaba que la gente en su nueva carrera inmobiliaria no la juzgara. "Soy una madre soltera de dos hijos, como si estuviera empezando un nuevo negocio. Eran otros tiempos. Eran como mis locos veinte años".

