“Ahora necesitamos espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento”, dijo Kate

“Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida”, dijo Kate Middleton en un fragmento del video que grabó para ser ella misma quien comunicara qué pasaba con su salud.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa.La cirugía fue un éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación revelaron que había cáncer.

Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”.

Las especulaciones que circularon al poco tiempo de que Kate Middleton saliera de su internación y no reapareciera en público se terminaron con este comunicado en video.

Respaldo oficial. Las reacciones, sobre todo de la esfera gubernamental británica, fueron inmediatas. Rishi Sunak, primer ministro de ese país, deseó a la princesa de Gales una “pronta y completa recuperación” y dijo que sus “pensamientos” estaban con la princesa, su marido Guillermo, heredero al trono, y sus tres hijos, “en este momento difícil; ella tiene el amor y el apoyo de todo el país mientras continúa su recuperación. Ha demostrado una valentía tremenda con su declaración de hoy (viernes)”.

Además, Sunak agregó que Kate había sido “sometida a un intenso escrutinio y ha sido tratada injustamente por ciertos sectores de los medios de todo el mundo y en las redes sociales” desde su operación. “Cuando se trata de cuestiones de salud, como a todos los demás, se le debe brindar privacidad para concentrarse en su tratamiento y estar con su amada familia”.

Desde Estados Unidos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, tuvo palabras para esta cuestión en medio de preguntas sobre realidades donde se suceden muertes evitables como son las de Gaza e Israel. “Ciertamente le deseamos una recuperación completa. (...) Creo que es importante que respetemos su privacidad, especialmente en este momento”. Jean-Pierre dijo que no tenía “nada que compartir en este momento” sobre si el presidente Joe Biden había hablado con la princesa porque “estamos tomando esto como una noticia, como todos ustedes”.

La posinternación. Kate ingresó a la corona británica en 2011, cuando se casó con el príncipe William. Ella se convirtió una figura central de la corona –sobre todo tras la muerte de Isabel II–, dado que será la reina consorte cuando Carlos III abdique –si es que finalmente decide hacerlo– o pase a otro plano.

Por su rol dentro de la corona , Kate y William tenían un alto perfil social. Pero eso tuvo un impasse que comenzó el 25 de diciembre con el que fue el último compromiso público cuando, con su suegro y otros miembros de la realeza, compartieron un servicio religioso por la Navidad. Dos semanas después, el Palacio de Kensington anunció, el 17 de enero, que Kate se enfrentaba a dos semanas de internación en el hospital y a varios meses de recuperación tras una cirugía abdominal. Y sumaron que no se esperaba que estuviera lista para regresar a sus funciones públicas hasta después de Pascua, el 31 de marzo. En ese momento, los funcionarios de la corona no revelaron la naturaleza exacta de su condición, pero dijeron que no estaba relacionada con el cáncer.

Luego sucedió el caso de la foto familiar alterada. Desde la oficina de la corona se hizo circular una fotografía familiar de Kate y sus hijos que, se dice, fue tomada por William, para terminar con los crecientes rumores sobre la salud de Kate y sobre su paradero. Pero el plan fracasó después de que importantes agencias de noticias, incluida la AFP, retiraran la foto porque se descubrió que había sido alterada digitalmente. Kate asumió la culpa y admitió que ocasionalmente editaba sus tomas. Su disculpa hizo poco para calmar las especulaciones.

Por otro lado, y con el rey Carlos III también obligado a estar fuera de la actividad social por su cáncer de próstata, el príncipe William comenzó a tomar ese lugar en distintas acciones protocolares. Incluso hasta hace tres días estuvo en un workshop para discutir soluciones para apoyar a las familias locales en riesgo de quedarse sin hogar, en el norte de Inglaterra. Ahora, todo esto es anécdotico.

A los chicos. “Como pueden imaginarse, esto ha tomado tiempo”, explicó Kate en el video. “Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento.

Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George (10), Charlotte(8) y Louis (5) de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien.

Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu.

Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado muchos de ustedes significa mucho para ambos. Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento.

Mi trabajo siempre me ha traído una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo.

En este momento pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer.

Para todos aquellos que se enfrentan a esta enfermedad, cualquiera que sea su forma, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”.