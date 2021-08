El Kun Agüero visitó a Ibai mientras espera su debut con el Barcelona

Mientras el Kun Agüero se prepara para su debut en el Barcelona, aprovecha para divertirse en España. El futbolista visitó de sorpresa al streamer Ibai Llanos, una de las personalidades más populares de Internet, y contó cómo es su nueva vida en España.

El Kun se encuentra realizando la pretemporada con el Barcelona, equipo al que llegó recientemente luego de una década en el Manchester City. “Estamos bien y es muy bonito todo”, le contó a Ibai ante los más de 40 mil fans que estaban conectados al canal de Twitch.

En esa línea, el Kun no realizó ninguna mención sobre la firma del contrato de Lionel Messi. Por el momento, el rosarino se encuentra de vacaciones en Ibiza y si bien todavía es jugador libre se espera que en los próximos días oficialice su continuidad en el club catalán hasta 2026.

La charla entre el futbolista e Ibai duró casi media hora y luego decidieron ir a cenar. Junto a ellos también estaban el hermano del Kun, su madre, su novia Sofía y el streamer argentino Coscu, quien organizó la visita del ex jugador del Manchester City al canal de Twitch.

Festejo por la Copa América y BTS

El encuentro entre el Kun y el streamer dejó algunos momentos divertidos. "Che, me dejaron en la puerta esperando como diez minutos", señaló el futbolista luego de saludar a Ibai y a Coscu. "Mirá el nivel que tenemos que te hacemos esperar", replicó el streamer argentino mientras todos se reían. Y agregó: "Estaba preparando todo y me olvidé de ver los mensajes".

Piqué, Ibai y los detalles del acuerdo para relatar a Messi

Minutos más tarde, el Kun se sorrendió por la cantidad de fotos que ibai tiene en su computadora de la banda surcoreana de K-Pop BTS. “A estos los conozco. Dicen cualquier cosa y son tendencia en el mundo. Igual no los tengo muy escuchados la verdad”, aseguró el argentino al referirse al grupo musical que actualmente rompe récords a nivel internacional.

Por otro lado, cuando se mencionó la Copa América, el Kun gritó “somos campeones” y mostró que su alegría por el título aún dura. “Me acuerdo de los penales contra Colombia. No llegué a patear pero tenía decidido a dónde si me tocaba. Igual no digo nada más por si me estudian”, comentó entre risas el futbolista.