Jagger regresó al cine antes de volver con los Stones

por Agustín Gallardo

En 1965 Mick Jagger cantaba que “no podía obtener satisfacción”. Por aquel entonces el mundo –y su vida– eran completamente distintos a los de hoy. Aquella canción –Satisfaction (I Cant Get No)– compuesta por él y su socio, Keith Richards, era un retrato adolescente de la etapa embrionaria de los Rolling Stones y reflejaba un mundo de frustración para su generación en los años 60; y 55 años más tarde, con 76 abriles en su haber, el líder de la banda más longeva del mundo –quien el año pasado se sometió a una operación del corazón– patea el tablero nuevamente. A Sir Jagger no sólo le satisface salir de gira con los Stones, sino (volver) a actuar en cine.

Ayer se estrenó en Estados Unidos Una obra maestra (The Burnt Orange Heresy) un thriller independiente donde el músico interpreta a un adinerado coleccionista de arte, quien le pide a un crítico que le robe una pintura a un artista solitario. La película se presentó en Los Angeles y Nueva York y está ambientada en una propiedad en el Lago de Como (Italia). Cuenta con los protagónicos de Donald Sutherland, Claes Bang y Elizabeth Debicki.

“Actuar no es una gran parte de mi vida, pero cuando lo hago, siempre lo disfruto. Es otro tipo de interpretación. Estoy dispuesto a hacer cosas que me interesan, ya sea actuar, música, comedia, lo que sea”, contó en una nota reciente. “Desearía haber actuado mucho más. Sólo he hecho fragmentos por aquí y por allá cuando he podido. Tengo otro trabajo. Tengo varios trabajos más, en realidad”, manifestó Jagger.

La película está dirigida por el italiano Giuseppe Capotondi, cuando el director lo conoció en Londres para hablar sobre el papel, Jagger le dijo: “No hice esto en 20 años, puede que esté oxidado’’. Se refería al film Gigoló: El precio del Exito, de 2001. Desde joven Mick Jagger contó que siempre se interesó por el cine extranjero. “Vi las primeras películas de Roman Polanski cuando era estudiante y pensábamos que éramos grandes intelectuales y solo veíamos películas extranjeras y de la Nueva Ola. Estábamos muy metidos en eso’’, expresó.

Desde 1970, Jagger tuvo distintos papeles en películas como Performance y Ned Kelly. Pero siempre los Stones marcaron el pulso de su agenda a lo largo de su vida. Acerca de la comparación entre el rock y el cine, el cantante enfatizó: “Siempre me ha gustado la idea de la actuación. Disfruto el cambio de ritmo y el cambio de foco de la interpretación. Por estos días cuando actúo, generalmente es en lugares muy grandes y frente a mucha gente. Mientras que, si estás en un set pequeño, actuás mucho más sutilmente y no con gestos tan elaborados. Realmente tenés que bajar el tono’’.

Jagger se apronta ahora para el tramo norteamericano de la gira de los Rolling Stones “No Filter”, planeada para los próximos meses del verano en el norte del continente. Aunque ya aclaró: “Si no me ofrecen otro papel decente, podría ser. No está planeado. Si alguien me ofreciera algo que hacer en el otoño, estoy seguro de que lo haría si fuera bueno’’.