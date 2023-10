La Justicia británica concluye que no es competente para juzgar al rey Juan Carlos tras una demanda de acoso

El poder judicial británico dio a conocer un veredicto en el caso presentado por Corinna Larsen en la Corte inglesa contra el Rey Juan Carlos, en el que se alegaba acoso y se buscaban 146 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.

El rey Juan Carlos volvió a España por cuarta vez desde su autoexilio en Abu Dhabi

El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales dictaminó que el rey Emérito no puede ser juzgado en el Reino Unido por esta cuestión debido a la falta de jurisdicción. La jueza Collins Rice afirmó: "Mi conclusión principal es que carece de competencia para conocer de esta reclamación. Esto se debe a que no se ha interpuesto contra el demandado en su país de domicilio, como es su derecho por defecto; y la demandante no me ha convencido de que tenga argumentos sólidos y defendibles de que su reclamo cae dentro de una excepción a esa regla predeterminada".

En su resolución, la jueza también expresó dudas sobre si el demandado se había sometido o debía considerarse que se había sometido a la jurisdicción del Tribunal Superior debido a su participación en el litigio hasta el momento.

La decisión se anunció este viernes, después de que en julio el tribunal escuchara los argumentos de la defensa de Juan Carlos I, a cargo del bufete británico Velitor Law. La defensa argumentó que los tribunales españoles eran los competentes para abordar la demanda de Larsen, basándose en el artículo 4 de la regulación de la Unión Europea sobre jurisdicción, que establece que las personas domiciliadas en un estado miembro deben ser demandadas ante los tribunales de ese país.

Además, la defensa cuestionó la credibilidad de la demandante y resaltó la falta de coherencia en su relato. Señaló que los supuestos actos de acoso no seguían un patrón claro y que Corinna Larsen había modificado su demanda original en varias ocasiones.

También destacó que las afirmaciones de Larsen eran inconsistentes con sus declaraciones públicas anteriores sobre el rey antes de que comenzara el litigio, donde lo elogiaba como un amigo leal y un gigante de la historia tras su abdicación en 2014.

La inmunidad del rey Juan Carlos I

Según las fuentes consultadas por Europa Press, el propósito de esa audiencia de cuatro días era abordar los asuntos preliminares que habían quedado pendientes a la espera de una resolución sobre la inmunidad del antiguo monarca. El 6 de diciembre pasado, el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales determinó que Juan Carlos estaba protegido por la inmunidad en relación a sus acciones anteriores a su abdicación como rey de España en 2014.

Este fallo judicial implica que la demanda de Corinna, que establecía el período del supuesto acoso entre 2012 y 2020, solo podría continuar en los tribunales británicos por los eventos ocurridos después de 2014.

En su demanda, la empresaria afirmó que el Emérito la acosó después de que ella pusiera fin a su relación. En primer lugar, intentó que retomaran su relación, y luego, como acto de venganza, trató de perjudicarla en sus negocios.

Ella solicitó al padre de Felipe VI una compensación por los gastos de su tratamiento de salud mental, por la implementación de medidas de seguridad personal y servicios de protección diaria, y por la contratación de ex diplomáticos y ex funcionarios del Gobierno para intervenir y poner fin al acoso que alega haber sufrido.

El comunicado del rey Juan Carlos I

Ahora, el emérito se pronunció a través de un comunicado celebrando este éxito y asegurando estar "muy satisfecho" tras enterarse este viernes de que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales determinó que no puede ser juzgado en Reino Unido.

En el comunicado, el monarca celebró que los tribunales ingleses hayan "rechazado total y concluyentemente la demanda interpuesta" en su contra, "concluyendo que la demanda no tiene perspectivas reales de éxito y, por lo tanto, no puede ni procederá a juicio".

El rey Juan Carlos hizo hincapié en que la juez Rowena Collins Rice calificó la reclamación de Larsen de "especulativa" y "extraña" en su sentencia, señalando que la demandante no había aportado pruebas suficientes para respaldar sus alegaciones, a pesar de haber iniciado el procedimiento judicial inglés contra Su Majestad casi hace tres años.

La examante del rey emérito de España lo acusó de intentar "evitar un juicio inevitable"

"Su Majestad siempre ha considerado que la reclamación presentada por la demandante carece de sustancia o mérito. Su enfático rechazo de todas las acusaciones de acoso presentadas por el demandante también fue señalado por el Tribunal de Apelación en su sentencia de diciembre de 2022, y los tribunales ingleses ahora han desestimado y desestimado el reclamo en su totalidad", sostiene el comunicado.

El motivo por el cual el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales carece de competencia se debe a que "no se ha interpuesto contra el demandado en su país de domicilio, como es su derecho por defecto; y la demandante no me ha convencido de que tenga argumentos sólidos y defendibles de que su reclamo cae dentro de una excepción a esa regla predeterminada", ha precisado.

JCCL / Gi