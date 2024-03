Rupert Murdoch se casa con la exsuegra de un polémico millonario: Roman Abramovich

A los 92 años, Rupert Murdoch vuelve a apostar al amor marital. Esta vez será Elena Zhukova quien, ya comprometida con el polémico magnate, se convertirá en su quinta esposa luego de la boda que, según los medios norteamericanos, se realizará en junio en Moraga, la residencia que el millonario australiano tiene en California (Estados Unidos). Justamente esa propiedad, la que fue su última esposa, Jerry Hall, tuvo que abandonar ante la mirada de los abogados de Murdoch para que ella se llevara solamente sus cosas personales y los regalos que él le había hecho durante los seis años que duró el matrimonio. Previo a esta medida, el aviso de divorcio le llegó a Jerry Hall por correo electrónico; Murdoch jamás se lo dijo en persona.

Exyerno millonario. Elena Zhukova, la pareja actual de Rupert Murdoch, llegó a su vida de la mano de Wendi Deng, la tercera esposa del empresario, con quien parece tener ahora una buena relación a pesar de que él no puso a las dos hijas que ambos tuvieron en categoría de igualdad con los hijos mayores de Murdoch en lo que respecta a la herencia y a la ubicación en los directorios de las empresas.

Zhukova tiene 67 años y emigró a Estados Unidos desde Rusia. Es bióloga molecular jubilada, y fue suegra del magante ruso Roman Abramovich. Este estuvo casado casi diez años con Dasha Zhukova, hoy de 42 años, conocida por ser coleccionista de arte y socialité y, separada de Abramovich, se casó con un famoso heredero griego, Stavros Niarchos III.

Ficción, realidad. Esta inesperada boda vuelve a poner el foco en la vida privada del magnate, que durante años ha sido el centro de los chismes de los principales tabloides y, para muchos, fue la fuente de inspiración de la multipremiada serie de televisión Succession. Michael Wolff, el biógrafo de Murdoch, no coincide con esto último y lo explicó en 2023, en entrevistas promocionales en La caída, el segundo libro que escribió sobre el magnate. “Los Murdoch realmente no encajan en ninguno de los personajes de Succession de una manera exacta. Ellos no son esas personas”, dijo Wolff. “Ni siquiera Rupert Murdoch se asemeja a Logan Roy (el jefe del clan de Succession). En persona, Murdoch es increíblemente reacio al conflicto, nunca se involucra y es cortés y muy amable. Y sobre todo en persona, no es en lo más mínimo intimidante, ni exigente, ni siquiera se muestra como un sabelotodo”.

Este casamiento se da luego de un año –2023– que para Murdoch y sus hijos mayores fue bisagra. Rupert cedió el control máximo de su compañía a Lachlan, el mayor de los dos varones. Una movida que para el mencionado biógrafo fue parte de una estrategia judicial. Un par de meses antes, Rupert Murdoch tuvo que declarar en un juicio –como CEO de Fox News– que finalmente no perdió pero tuvo que aceptar pagar 787,5 millones de dólares porque se demostró que su periodista estrella, Tucker Carlson, había difundido noticias falsas. “La familia quiere evitar que, con 92 años, el patriarca del clan tenga que testificar en el caso Smartmatic y Dominion, por el que ya hicieron un preacuerdo millonario”, explicó Wolff.

Las ex de Murdoch. Hasta la aparición de Elena Zhukova, las exesposas de Rupert Murdoch son Patricia Booker –con quien tuvo una hija que es de bajísimo perfil mediático–; Anna Murdoch Mann –madre de tres hijos y cuyo divorcio en 1999 marcó el récord de lo pagado por un marido a su flamante ex–, Wendi Deng –con quien comparte dos hijas–, y Jerry Hall, la exmujer de Mick Jagger. El año pasado Mudoch estuvo a punto de volver a casarse con Ann Lesley Smith, a quien le pidió matrimonio el 17 de marzo, Día de San Patricio. En ese momento Murdoch dijo que probablemente esa sería su última boda pero nunca se celebró. Y finalmente apareción Elena Zhukova.

El The New York Times escribieron que es poco probable que el matrimonio de Murdoch con Zhukova afecte el futuro de sus negocios, que están en manos de sus cuatro hijos mayores. Que suceda lo contrario sería, más que inesperado, novedoso. Ni cuando pagó el divorcio más caro de la historia en 1999, ni cuando protagonizó otro de carácter inicialmente conflictivo con Wendi Deng, las acciones de sus empresas tuvieron situaciones de zozobra.