"Tengo 90 malditos años": el actor británico Michael Caine, leyenda del cine, anunció su retiro

El actor inglés Michael Caine, considerado como un icono de la industria cinematográfica británica, aseguró que está prácticamente “retirado” del mundo de la actuación y dio detalles sobre su estado de salud, lo cual generó preocupación entre sus fanáticos.

“Tengo 90 malditos años y ya no puedo caminar bien. Es una especie de retiro”, dijo el ganador de dos premios Oscar y tres Globos de Oro en una entrevista con el diario británico The Telegraph. Esta no es la primera vez que el artista habla de su "jubilación", ya que en 2021, tras participar de la comedia dramática "Best Sellers", había comentado que aquella podría haber sido su última aparición en un film.

Sim embargo, sus propios agentes salieron a explicar que había sido una declaración muy prematura, ya que tenía en mente trabajar en otras dos películas. De esta manera, si la decisión de Caine, cuyo verdadero nombre es Maurice Joseph Micklewhite Jr., "The Great Escaper" (El Gran Escapista), que se estrenará en octubre, podría ser su última película de una larga lista que tiene más de 150 títulos.

“Estoy muy feliz de haberla hecho. Con la pandemia de Covid y todo eso, hacía años que no trabajaba en una película y pensaba que estaba acabado. Pero me animé y de repente la pasé increíble”, señaló.

El actor, nacido en Londres en 1933, tiene un amplio repertorio de largometrajes desde que comenzó a trabajar en ellos 1956. Entre muchos de los papeles en los que participó, destacan "Archivo Confidencial", "Alfie", "Hannah y sus hermanas", "Las reglas de la vida" y varias dirigidas por Christopher Nolan, como "Inception", "Interestelar" y el eterno mayordomo Alfred de la trilogía de "Batman", interpretado por Christian Bale, entre muchas otras.

Michael Caine es, junto a Denzel Washington, Jack Nicholson, Laurence Olivier y Paul Newman, el único actor que ha aspirado al Óscar en cinco décadas diferentes. Ganó el premio de la Academia a "Mejor Actor de Reparto" en dos oportunidades por "Hannah y sus hermanas", de Woody Allen, y "Las reglas de la vida", de Lasse Hallstrom.

También estuvo nominado al Oscar "Mejor Actor" por "Alfie", "La Huella", "Educando a Rita" y "The Quiet American". Entre otros premios importantes también recibió el Globo de Oro ("Educando a Rita", "Jack el Destripador" y "Little Voice") y dos premios BAFTA.

"The Great Escaper" y una historia real

La posible última película de Caine está basada en la historia de Bernard “Bernie” Jordan, un ex combatiente de 89 años de la Marina Real Británica que se escapó del hogar en el que vivía para participar en Francia de la celebración del 70° aniversario del desembarco en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.

"Me encantó el personaje de Bernie. Me dieron un muy buen bastón y pude hacer escenas que lo necesitaban. Solo las haría una vez y luego me caería", comentó en el reportaje entre risas. "Pero bastó una toma y listo”, explicó sobre el rodaje.

La película está dirigida por Oliver Parker y protagonizada por Caine y Glenda Jackson y que llegará a las salas en octubre.

Sobrevivir a los "malditos 90"

“La muerte podría estar a la vuelta de la esquina en 90. Pero estoy bastante feliz. Estoy sentado aquí escribiendo, haciendo lo mío. Me gusta. Tengo dos hijos, tres nietos y esposa; y si el libro que he escrito tiene éxito, todo lo que genere quedará en sus manos después de que yo me haya ido", dijo sobre la familia que ha formado junto a Shakira Baksh, su segunda esposa con la que se casó en 1973.

"Lo que hay que recordar es que probablemente alguien aparecerá y pedirá hacer una película. Y se le destinará un millón de dólares. Así que estaré muy feliz por eso”, agregó.

En ese sentido, comentó cuáles son las cosas que una persona debe tener en cuenta a la hora de adentrarse en la longevidad: “Tener esposas más jóvenes, no andar picoteando por ahí, usar zapatillas en todo momento y tratar de tener cuidado al caer”.

"No morí a los 9, ni a los 19, ni a los 29. Tengo 90 años y he tenido la mejor vida posible que pude haber imaginado. La mejor esposa posible y la mejor familia posible. Puede que no sean una familia que otras personas dirían que es la mejor familia posible, pero para mí lo es”. La modelo de origen guayanés ha estado junto a él desde hace cinco décadas y el actor ha reconocido que lo salvó de "varios infiernos", como la batalla que libró contra el alcoholismo.

"Ya era famoso cuando la conocí, pero no podría haber llegado hasta aquí sin ella. Estar con Shakira me provocó deseos de estar sobrio y de seguir vivo", cerró.

