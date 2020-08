The Weeknd y un show innovador en TikTok en "modo avatar"

Cada vez con más frecuencia se observan nuevos formatos para realizar shows durante la cuarentena. Festivales digitales, presentaciones a través de redes sociales y conciertos vía streaming son algunas de las opciones que encuentran los artistas y los organizadores para continuar con su trabajo.

Mañana, el artista The Weeknd se presentará de una manera novedosa. A través de TikTok, la aplicación más popular de la actualidad, llegará a sus fans en una experiencia cross-reality. Esto significa que habrá una mezcla entre el mundo virtual y los sentidos de los espectadores que busca provocar una nueva forma de experimentar la música.

El evento se llamará The Weeknd Experience y contará con temas de su último disco, After Hours. Según los organizadores, quienes participen podrán interactuar con el cantante cuyo avatar digital los guiará durante el recorrido de las canciones. Como la experiencia tiene como objetivo ser inmersiva, se podrá “ingresar al show” a partir de los ojos del propio artista.

Para poder estar presente se requiere tener una cuenta en TikTok e ingresar a través del perfil de The Weeknd. En Argentina comenzará el viernes 7 de agosto a las 21:30 y además existirá la posibilidad de realizar una donación a la ONG The Equal Justice Initiative. La finalidad es recaudar fondos para este organismo brinda representación legal a aquellos prisioneros que fueron condenados injustamente o no tienen dinero para acceder a una defensa de calidad.

Sin dudas, la propuesta tecnología que se plantea realizar es innovadora. La empresa discográfica XO, Republic Records y Wave son las compañías que se asociaron para llevar adelante este proyecto. De funcionar y ser bien recibido por los usuarios, podría implementarse con otros artistas. Por el momento no queda claro si ofrecería la posibilidad de recaudar cifras necesarias para sustentar a los artistas pero podría ser una solución. Parece difícil que reemplace a los shows en vivo pero mientras continúe la pandemia la industria intenta implementar todas las opciones disponibles.