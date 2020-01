El espía, los secretos del domingo 18 de enero

A un Macri botado, Lacalle agasajado

La emergencia económica no da tiempos para análisis con enunciados al estilo: "¿Qué hubiera pasado si...?" Cambiemos dejó el Gobierno y los números de la economía demandan soluciones o directivas urgentes. Por eso en las comidas que reunieron a empresarios en Punta del Este el apellido Macri no estaba en agenda (y en algunas) su mención hasta generaba polémicas entre pares. El corte lo dio en público Cristiano Rattazzi cuando tuvo conceptos públicos alentadores hacia la actual gestión de Gobierno y, alineados con el empresario, ningún par salió a cruzarlo o a desmarcarse. Hubo tres polos en Punta del Este donde apellidos que manejan variables económicas compartían pareceres: el de Alejandro Bulgheroni en su Bodega Garzón, la casa de Santiago Soldati, y el pasado fin de semana, los Brito sumaron otros en su casa de La Barra. Y el invitado más requerido era Luis Lacalle Pou, nuevo presidente uruguayo cuyo padre Cuqui –también ex mandatario– es amigo de casi todos ellos. En algunos hay una apuesta tácita a que Lacalle sea el "Macri que no pudo ser", para exhibirlo como opción válida al "populismo" a sabiendas que Uruguay no es Argentina. Igualmente la presencia en dichas comidas tanto de Luis o de su padre sirvieron para no centrar a la economía argentina como tema único. Algunos de los nombres que recorrieron dichas mesas fueron: Federico Braun, Andrés von Buch, José Urtubey, Alejandro Roemmers, José Luis Manzano, Jorge Pereyra de Olazábal, Alejandro Massot, Martín Cabrales y los uruguayos Joaquín Reyes Delgado y el petrolero Pedro Baridón.

Arena que cotiza

Buen ojo para los negocios tiene Diego Finkelstein y no solo para los megashows musicales. Este verano, sus terrenos esteños en el llamado balneario Buenos Aires, exhiben nuevas propiedades de personajes como Adrián Suar, Nicolás Repetto, Sergio Sessa –con una estupenda casa de Mario Connio– y Darío Ahuad, hijo de un ex gobernador de La Pampa quien en 2019 animó reuniones en su magnífico piso porteño que fuera del banquero Enrique Rohm.

Café al sol

El documental sobre Nisman fue un suceso, pero Jaime Stiuso no pasó de topo a celebridad. El jueves se ubicó tranquilo en mesa a la calle de un bar próximo donde funcionaba la Embajada de Israel a tomar café, al sol y acompañado.

De Formosa a MDQ

El gobernador Gildo Insfrán se alejó por unos días del calor formoseño y recaló en Mar del Plata, en hotel Sheraton a plena ocupación, a pesar de los US$ 300 promedio que cuesta el alojamiento diario.

Yo te conozco

La ex cuñada de político devenido en embajador se sorprendió al ver en redes fotos del hombre, que hace poco más de un año la estafó emocional y económicamente –en dólares–, de gran vida en Punta del Este, ocupando una conocida mansión de Rincón del Indio. Estafa que el personaje en cuestión extendió a un amigo de ella en un viaje que compartieron en grupo al verano europeo. La mujer también está en Punta del Este y, en vista del despliegue fotográfico, duda si alertar a los dueños de la propiedad o a la gente que se repite en las imágenes de este hombre en Instagram.