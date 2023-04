Alarmantes cifras: cuántos argentinos usan las luces de giro

Señalizar las maniobras al momento de conducir, es una regla fundamental en materia de seguridad vial para evitar siniestros viales. El Observatorio Vial de CECAITRA, la Cámara que nuclea a empresas productoras de software vial, realizó un sondeo sobre el uso de las luces.

Cuántos argentinos usan las luces de giro

“El 89%, prácticamente 9 de cada 10 dijeron considerarse usuarios habituales de las luces de giro", explicó Facundo Jaime, representante de CECAITRA en diálogo con RePerfilAr.

Sin embargo, destacó que "el problema" llegó ante la segunda consulta del relevamiento. "Preguntamos lo mismo, pero sobre el accionar del entorno, es decir, del resto, de los terceros, no sobre el propio. Entonces ese 9 de cada 10 o 89 por ciento, se transformó en un 12 por ciento", puntualizó.

En ese sentido, sostuvo: "La realidad es que esto traducido significa que uno mismo puede ser muy cumplidor, pero el resto, solo 1 de cada 10 del entorno utiliza habitualmente las luces de giro".

Doblar en una esquina, estacionar, entrar a un garaje, son acciones que se realizan durante todo el día. Pero, ¿Qué pasa si no las comunicamos?”

"Se pierde previsibilidad, la realidad es que tenemos que empezar a contemplarnos en comunicación constante en la seguridad vial, es decir, si estoy por llegar a una esquina, y veo por el retrovisor que no viene un auto cerca, pienso la luz de giro no la pongo, pero hay que entender que esa señalización no solo es para conductores, sino también para peatones, entonces hay que comunicar cada maniobra que hagamos para dar previsibilidad", aseguró.

"No sólo es importante señalizar movimientos, sino hacerlo de una forma que el entorno lo entienda, y con un tiempo suficiente para que el entorno pueda ajustar su conducta", puntualizó.

Es importante entender que comunicar las maniobras no solo alerta a los demás conductores sino también a los peatones, evitando los siniestros viales.