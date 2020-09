Cómo funciona el test de antígenos que da el resultado en 15 minutos

El ministro de Salud, Gines Gonzáles García, anunció la adquisición de 500 mil unidades de test de antígenos, para detectar si una persona está o no infectada de coronavirus, con la ventaja que los resultados se obtienen entre los 15 y 20 minutos. Además, esta nueva tecnología, que estará disponible en todas las provincias del país, facilita el rastrillaje de contagios, por lo tanto agiliza la puesta en marcha del Plan Detectar.

En diálogo con RePerfilAr, Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud, explicó que lo que hace esta herramienta es "detectar el antígeno", es decir, "las proteínas de superficie que tiene el virus". "Las otras tecnologías lo que hacen es detectar el genoma", agregó.

Sin embargo, el especialista remarcó que esta prueba "no es para todos los pacientes", sino que sólo para aquellos que tienen síntomas, y presentan no mas de 5 días de evolución de la enfermedad. A su vez, Medina advirtió que "no sirve" para pacientes graves, o asintomáticos, ya que estas pruebas "son de muy baja sensibilidad". "El reactivo es especifico, no da falsos positivos", puntualizó.

Asimismo, dijo que en comparación con el PCR, el test de antígenos es inmediato: "De diez que hacemos uno se nos pueda escapar del diagnóstico, pero esa menor sensibilidad, la ganamos en la velocidad del resultado".