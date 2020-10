Debate sobre el futuro del dólar: "Reinstalar la confianza también es parte de la política"

En el marco de la devaluación del peso, y un posible fuerte aumento del tipo de cambio con impacto en precios y en la actividad económica que mantiene en vilo al país, RePerfilAr, convocó a los economistas Gabriel Rubinstein, y Agustín D´Attellis, para dar sus miradas "divergentes" y debatir sobre el futuro del dólar.

Al ser consultados sobre su pronóstico respecto del destino del dólar en la Argentina, D´Attellis explicó que el país recibió una "situación muy débil" en materia de reservas, y "complicado en términos de generación de dólares como herencia del gobierno anterior", contexto que se vio "agravado por la pandemia" que marca "un panorama internacional complejo", ya que que obstaculizó el ingreso genuino de dólares por importaciones e inversión extranjera. "La escasez de dólares se potencia por una 'crisis de desconfianza' que se instaló. Todo genera mucha presión sobre el dólar que es lo que el gobierno está intentando controlar", opinó.

Por otra parte, Rubinstein aseguró que "la combinación de muchos pesos crecientemente en el mercado, y un gobierno que no transmite confianza termina en conductas muy defensivas de refugio, y por eso el dólar no para de subir". Además, agregó: "Tenemos un déficit fiscal fruto de la pandemia y de la cuarentena que, se ha exacerbado mucho y no se vislumbra como va a ir recuperándose", fenómeno que genera "incertidumbre" que por consecuencia desemboca en "mucha emisión de pesos".

Asimismo, Rubinstein le preguntó a D´Attellis que haría para que "la fiebre por el dólar baje", y las expectativas de devaluación no sean tan altas. Al respecto, el director de AD Consultores respondió: "Hay que generar un shock de confianza". Y agregó: "Los caminos a explorar deberían apuntar a la generación de dólares, las medidas que tomó el gobierno todas persiguen buenas intenciones pero se quedan cortas a la hora de atender la urgencia de generar una visión de ingreso de dólares para calmar las expectativas".

El poder político debe generar el contexto para que la sociedad empiece a creer

Al turno de Rubinstein, este opinó que "reinstalar la confianza también es parte de la política". "Para retomar la confianza como mínimo deben volver al esquema original que tuvo consenso, una coalición que sea una coalición y que no sea donde Cristina Kirchner y Máximo Kirchner sean percibidos como los que toman el grueso de las decisiones y las iniciativas", agregó.

En la siguiente pregunta, D´Attellis consideró que "ir a un esquema de 2 puntos para el año que viene con el ajuste que implica sería suicida", incluso manifestó que para esta economía, "el gobierno se queda corto con ese déficit de 4,5 puntos que implica poner un plan económico y generar confianza". "Pero es necesario en el bajo nivel de actividad, la crisis de empleo, y los niveles de pobreza", agregó. En esa línea, sentenció: "Hace falta un rol del Estado de la política económica, y para eso es necesario inyectar dinero en sectores estratégicos".

Del otro lado, Rubinstein concluyó: "Creo que hay que dar señales fiscales no sólo para el año que viene, sino para el 2022 y 2023", porque si no hay un orden en términos fiscales, "va a ser muy difícil no sólo evitar la emisión de pesos, sino lograr la confianza en el peso y por lo tanto, bajar las brechas cambiarias y que la economía funciona bien".