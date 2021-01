¿Desaparece el Reino Unido? Ausencia de un cuervo despertó temor por una vieja profecía

¿Se trata de un mal presagio para el Reino Unido? La desaparición de uno de los cuervos de la Torre de Londres revivió una vieja profecía que presagia “la caída de todo el imperio británico”, si hay menos de seis cuervos en la fortaleza.

Los nativos más supersticiosos se alarmaron al enterarse de que Merlina, no regresó a la torre. Este “mal presagio” se debe a que la tradición indicia que si abandonan el edificio, la Torre de Londres junto con la monarquía británica, podrían caer.

Merlina es conocida como la reina de los cuervos de la torre y se presume que pueda estar muerta porque no hay rastros de ella hace varias semanas. Aunque era usual que el ave emprendiera vuelos, siempre regresaba a la fortaleza.

We have some really unhappy news to share. Our much-loved raven Merlina has not been seen at the Tower for several weeks, and her continued absence indicates to us that she may have sadly passed away. (1/4) pic.twitter.com/ccwCIBfdlT