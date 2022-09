"Vamos a contar mentiras", una clásica y divertida comedia para disfrutar en familia

La comedia de enredo o de puertas que nació en el marco del teatro clásico del siglo de oro español pinta de una manera muy precisa la obra de teatro “Vamos a contar mentiras”. Con Viviana Saccone, Marcelo De Bellis y Darío Lopilato en sus roles principales.

“La obra se trata sobre la historia de una mujer que no puede parar de mentir para darle sentido a su vida, lo cual puso en crisis a su matrimonio”, aseguró Saccone, quien luego completó: “Cuando decide ponerle un freno a esta situación para que su marido no se vaya, ocurre algo que hace que no pueda dejar de mentir”.

Con momentos muy logrados entre Saccone y Lopilato, la obra propone la risa y un buen momento como objetivo. “Es una fiesta, me hace bien hacer comedia. Es una comedia de las de antes, la trama es muy buena y nos acompaña un grupo de actores muy talentosos”, completó De Bellis.

La obra se puede ver de miércoles a domingos a las 20 horas y los sábados con doble función a las 19:30 y a las 21:30 en el Multiteatro Comafi.