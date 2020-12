Ginés clama apoyo del PJ al aborto: "No entiendo al peronista que no hace lo que tiene que hacer"

El ministro de Salud, Ginés González García, defendió este miércoles su posición frente al debate por el aborto legal pese a las críticas que despertaron las declaraciones en las últimas horas. En ese sentido, lanzó un pedido especial a los legisladores nacionales que se oponen al proyecto, diciéndoles que tienen que votar "por evidencias" y no guiados sus creencias religiosas.

"Miren lo que está pasando en sus provincias", dijo el ministro en entrevista con el diario Página 12. "Tienen que votar por evidencias no por creencias. Todos tenemos que respetar las creencias pero es tan contundente la evidencia, es decir, que podemos resolver el problema de las muertes, del dolor (que provoca el aborto clandestino).

Tras decir que "no hay dos vidas", Ginés respondió "chicanas": "Cada célula es vida"

"No tiene sentido seguir con un sistema de creencias, diciendo lo que creen algunos", afirmó González García. "Puedo respetar las creencias individuales, pero no pueden votar por sus creencias: teniendo en cuenta las evidencias y cómo mejoraría la situación de salud pública en las provincias que ellos representan.

Por otra parte apuntó directamente a los legisladores del PJ, diciendo: "No puedo entender que un tipo que dice ser peronista no hace lo que tiene que hacer. Como dije, esto tiene solución: no es un problema que no se puede resolver. Lo tiene resuelto la mayoría del mundo. Nosotros llevamos muchos años sin resolverlo, tampoco podemos esperar más".

"Mucha gente piensa todavía que es una cuestión tenebrosa y quiero alejar a la gente vulnerable del dolor y de la muerte, de la aguja, de las perchas, de los tallos de perejil", dijo al dar una explicación sincera de su postura.

Piden la renuncia de González García por decir que "hay una sola vida"

El ministro afirmó que "hay mucha agresividad con algunos que manifiestan su pensamiento" y que no sabe "en nombre de qué religión lo hacen". "No es con la prédica de las iglesias, que siempre hablan de la no violencia. Y después, resulta que en nombre de esa creencia son violentos", se quejó.

El ministro dijo también tiene "absoluta esperanza" de ver legalizado el aborto, pero que enfrentará "un trabajo importante de difusión, de información, de que se pierdan los miedos". "Mucha gente piensa todavía que es una cuestión tenebrosa y quiero alejar a la gente vulnerable del dolor y de la muerte, de la aguja, de las perchas, de los tallos de perejil", concluyó.

ds