Santa Cruz | Nacer y morir en el baño de un hospital: "Se rompe tu alma en mil pedazos"

Una trágica muerte de dos gemelos recién nacidos despertó la indignación en la ciudad de Las Heras, en el norte de la provincia de Santa Cruz. Por falta de atención, una mujer tuvo que parir en el baño del hospital a sus dos hijos que finalmente fallecieron. "Se rompe tu alma en mil pedazos", expresó el padre desgarrado por la situación. Denuncia contra el nosocomio, marcha y pedido de justicia en la ciudad.

El Hospital Distrital Las Heras quedó en el centro de la mira tras el conmovedor relato a través de las redes sociales de Miguel Ruiz, el padre de los pequeños (Matteo y Santino) que nacieron y fallecieron en el baño del nosocomio tras nacer prematuramente en un embarazo primerizo de 26 semanas.

“Se me fueron mis dos angelitos, la verdad, este dolor que sentí es inexplicable, escuchar cómo se rompe tu alma en mil pedazos”. Sufrimos en este hospital de mierda, porque desgraciadamente el hospital de Las Heras es una mierda. Mi señora estaba sufriendo muchas contracciones, vinimos más de 5 veces a la guardia para que por favor la pudieran ver y nadie me hizo caso, para ellos era una inyección y a la casa mientras ella lloraba de dolor, nadie quiso atenderla”, relató vía Facebook, donde compartió una foto suya y de su esposa junto a los gemelos en brazos.

En esa línea, siguió su relato: “No quisieron actuar como se debe cuando ella tenía un embarazo gemelar, porque mandarla a la casa más de 3 veces sabiendo el estado que ella tenía. Todos se lavaron las manos y hasta que mi señora no pudo aguantar más el dolor y rompió bolsa en el baño del hospital”.

"Tuvo el primer bebé mientras yo gritaba en el hospital que alguien me ayude y nadie me hacía caso. Vinieron los enfermeros con su gran paciencia a querer hablarle tranquilos cuando ella los estaba pariendo en un inodoro de un hospital público. El segundo bebé estaba de cola y ellos la hicieron parir lo mismo cuando tendrían que haberle hecho una cesárea, ella se terminó desgarrando toda por culpa de estos animales”, contó sobre la falta de atención que sufrieron.

Asimismo, continuó: "Pasando todo esto yo estaba con el corazón en la boca ahí afuera queriendo saber de ella y mis bebés, ella estaba bien por suerte pero los bebés eran demasiado prematuros y no pudieron aguantar, esa es la verdad, pero un generalista que se hace llama ginecólogo también me dijo que él pudo reanimar a un bebé y faltaba el otro reanimarlo para poder derivarlos a Caleta Oliva".

"En eso yo me armé de mucha fe y felicidad pensado que había esperanza de que mis bebés sean fuerte y puedan salir adelante. Me tuvieron de acá para allá a las vueltas mientras yo estaba loco por irme con ellos a Caleta. Pregunté, recorrí todo el hospital y nadie me decía nada.. yo preguntaba y no me respondían. Hasta que llegó la ginecóloga y me dijo que todo era mentira, los bebés no duraron más de una hora y ahí fue donde rompí en llanto por importancia, bronca, mucha angustia y culpa por no poder hacer nada por ellos y por mi amor", expresó, destrozado.

Finalmente, dejó un mensaje final con mucho lamento: "Lamento no haberles dado una obra social buena para que nos pudiera atender como se debe. Lamento no poderlos llevar a un hospital que si quieran atender. Sólo me queda esas fotos de mis angelitos que siempre los voy a recordar y los voy a amar toda la vida".

Marcha y pedido de justicia

La manifestación marchó por las calles de la ciudad de Las Heras y llegó hasta las puertas del juzgado que investiga la causa, mientras fuentes oficiales informaron a Télam que el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia instruye un sumario administrativo para determinar responsabilidades en el hospital local.

Por su lado, Romina, madre de Miguel Ruiz y suegra de Carolina -los padres de los bebés fallecidos, participó de la marcha en Las Heras pidiendo justicia y manifestó: "Se hicieron mal las cosas y queremos que se hagan responsables los que actuaron mal, esto no es contra el director ni contra el hospital, sino para que se determine quiénes tuvieron la responsabilidad en esto"

"Queremos que se haga justicia y que se hagan cargo los que son culpables de esta situación, quiero agradecer además este acompañamiento en nombre mío y de los chicos que están destrozados por el momento horrible que vivieron y por la muerte de mis nietos", dijo la abuela paterna de los gemelos a Radio Glaciar.

Ruiz relató que el hecho ocurrió entre el mediodía del lunes y las 7 de la mañana del martes. "(Carolina) se levantó con dolor, entró al baño y dijo que tenía pérdida, así que fuimos al hospital, pero nunca nos dieron bola y el primer bebé nació en el baño, no sabía ni qué hacer", contó.

El joven reclamó "que se haga justicia y que no vuelva a pasarle nunca más a nadie". Ruiz agregó que "después que todo pasó nos enteramos que podrían haber sobrevivido si hubieran sido derivados a Caleta Olivia".

Romina añadió que "todo fue muy rápido, pero si los hubiesen derivado cuando ella tuvo los primeros dolores los bebés podrían haber vivido o quizá no, pero no en medio de este destrato y abandono que da impotencia, al ser un embarazo gemelar de riesgo".

"Está radicada la denuncia y ahora queda despedir a los bebés y que ellos (los padres) puedan salir adelante después de esta situación tremenda que vivieron. Fue horrible, desde el primer momento que ella ingresó al hospital, no se hicieron los pasos correspondientes", aseguró la mujer.

