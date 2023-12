Soledad no deseada: qué es y cómo puede afectar la salud de adultos mayores

La soledad no deseada es una circunstancia que no debe ser subestimada, ya que puede traer graves problemas de salud y, sobre todo, en los adultos mayores. En época de festividades, esta tristeza presente en quienes se sienten solos puede traer graves consecuencias. A raíz de esto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó el programa "Escucha Activa", un espacio de diálogo y acompañamiento para las personas mayores, con el objetivo de fomentar su integración y combatir su percepción de soledad no deseada.



La soledad no deseada, según el Observatorio Estatal de Soledad No Deseada de España, es la experiencia negativa en la que un individuo percibe carencias en sus relaciones sociales, ya sea en cantidad o calidad. Esta soledad, al ser percibida de manera subjetiva, puede desencadenar emociones como tristeza, melancolía, frustración y vergüenza.



La Ciudad de Buenos Aires en 2022 llevó a cabo la primera encuesta post-pandemia sobre Soledad no deseada en Personas Mayores. Los resultados arrojaron que el 70% de los mayores de 60 años expresa haber tenido sentimiento de tristeza, mientras que el 56% lo hace de manera recurrente. En la misma sintonía, el Observatorio de la Deuda Social Argentina identificó un aumento de la soledad en la población mayor, con un incremento correlacionado con la edad cronológica.



En la etapa de la tercera edad es donde suele agudizarse la soledad por circunstancias como la viudez, el crecimiento o alejamiento de los hijos que forman sus propias familias, la pérdida de la familia de origen, vecinos o amigos o la incapacidad física para desarrollar algunas tareas puntuales. Incluso, según un estudio llevado a cabo en la Ciudad, las personas mayores que tienen alguna limitante en la salud funcional son quienes más sentimiento de soledad no deseada sienten, mostrando 5 veces más soledad que aquellos que no los poseen.

Además, quienes reciben asistencia o cuidados de terceros registran un mayor sentimiento de soledad con 16 puntos porcentuales de diferencia respecto a quienes no los reciben. El sentimiento de soledad emerge, entonces, cuando se considera que faltan redes sociales de pertenencia o cuando existe el deseo de tener más vínculos o que estos sean de mayor calidad.

Soluciones y estrategias preventivas ante la soledad no deseada

Detección temprana: contar con recursos activos que permitan detectar la soledad no deseada en los diferentes ámbitos de intervención social y asistencial es crucial para intervenir de manera oportuna y efectiva.

Sensibilización social: concientizar e involucrar a la sociedad en su conjunto es un paso fundamental en la lucha contra la soledad no deseada. La comprensión y el apoyo colectivo son esenciales para abordar este problema de manera integral.

Prevención: dirigir esfuerzos hacia la activación social e individual de aquellos individuos que aún no han caído en la soledad no deseada es esencial. La prevención proactiva puede ayudar a evitar la aparición de este sentimiento.

Intervención y acompañamiento: actuar en la fase de intervención implica brindar apoyo y acompañamiento a aquellas personas que se encuentran en situación de soledad no deseada. Fomentar su reincorporación o recuperación de un círculo cercano, promover la participación social, mejorar el estado anímico y desarrollar actividades en su vida diaria son pasos cruciales.

Programa Escucha Activa



En respuesta a esta problemática, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos se implementó la iniciativa de Escucha Activa, un espacio para el diálogo y acompañamiento de personas mayores, con el objetivo de fomentar su integración y combatir su percepción de soledad no deseada. Se puede acceder al servicio a través de la línea telefónica 147 (opción 5) en la Ciudad de Buenos Aires, y el número 0800-999-2727 (opción 5) en el resto de Argentina.



La línea ya recibió más de 60.000 llamadas y la edad promedio de las personas que se comunican es de 63 años y el 62.2% son mujeres y el 36.11%, hombres. Entre las consultas más frecuentes en los llamados, se destacan: asistencia sobre cuestiones de la vida cotidiana, información sobre cursos y actividades para mantenerse activos y conocer opciones para socializar.

En ese sentido, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ofrece una variedad de actividades y capacitaciones que incentivan la participación e integración de las personas mayores, para conocer todas las opciones se puede visitar sitio web de la Secretaría de Bienestar Integral, redes sociales o pedir información presencial en las sedes comunales.

LT