A los 92 años, una pianista graba una canción que compuso para su primer amor

Se eligió el 22 de noviembre, Día de la Música, para hacer pública una grabación diferente a todas. Se trata de Luz de amor, un tema musical que compuso e interpreta Regina Glazer, una pianista de 92 años.

Y el hecho sorprende porque ésta es el primer registro “discográfico” de la protagonista nonagenaria y se trata de un auténtico sueño hecho realidad, en varios sentidos.

El tema Luz de amor es una canción que compuso Regina Glazer para su primer amor, cuando tenía 15 años.

Luego de ocho décadas de silencio, la historia sale a la luz, casi inesperadamente, como esos encuentros del destino que otorgan sentido y explicación a lo que parecía no tenerlo.

Este proyecto que une generaciones que aman la vida y la música surgió de casualidad.

Luz de amor se grabó con la participación de Marina Wil, cantante, instrumentista y compositora que trabajó con Charly García, grabó con el español Ismael Serrano una versión de Un osito de peluche de Taiwán, de Los Auténticos Decadentes y fue trending topic En tu habitación, la melodía que entonó a dúo con Fito Páez.

La historia detrás del Día de la Música

Regina Glazer y Marina Wil –nombre artístico de Marina Wilensky- se conocieron en un evento musical organizado por Ledor Vador, la residencia para adultos mayores a la que Marina fue a cantar y donde Regina vive desde hace un tiempo.

Luego de escuchar el concierto que Marina ofreció en el hogar ubicado en Guevara 447 (CABA), Regina quedó fascinada por la voz de la joven y se acercó para contarle su propia historia. Conversaron, se entendieron, se confesaron recorridos y gustos musicales y la amistad y la empatía inevitablemente nacieron.

Canción del primer amor

“Cuando Regina me contó la historia y me hizo escuchar la canción, no lo dudé ni un segundo”, cuenta Marina y se nota la emoción de haber sido parte de este proyecto que para la compositoria fue un volver a vivir.

Luego de algunos ensayos, la canción Luz de amor se grabó en estudio en agosto, 77 años después de haber sido compuesta sobre un pentagrama musical. En el registro participaron Regina Glazer cantando junto a Marina y también tocando el piano.

Día de la música. Luz de amor se grabó en agosto y el 22 de noviembre se sube a YouTube.

Esa iniciativa, casi un sueño hecho realidad fue un proyecto posible gracias al apoyo de la Fundación para el Desarrollo de Talentos y el equipo de Ledor Vador. El tema se grabó en el estudio Doctor F y Pablo López Ruiz estuvo a cargo del registro.

En 1946, Regina era una adolescente enamorada que estaba comenzando un noviazgo con su vecino Adolfo, a pesar de que los padres de ella no aprobaban la relación.

Regina Glazer debtó discrográficamente a los 92 años, acompañada por la cantante Marina Wil.

Desafiando la oposición familiar y, para asegurarse de que su amado escuchara su mensaje de amor, Regina le compuso la canción y la grabó en un disco de pasta.

¿Por qué las mejores canciones siempre son las que escuchábamos en la adolescencia?

“Lo ponía junto a la ventana para que él pudiera escucharla cada vez que pasaba por delante de su casa. Lo escuchaba tantas veces que mis padres no lo podían creer”, cuenta hoy Regina.

El amor entre los jóvenes se mantuvo en la clandestinidad hasta que se hizo evidente y los padres no pudieron sino aceptarlo, para evitar una innecesaria historia de Montescos y Capuletos.

En 1946, Regina Glazer compuso una canción para su primer y único amor y lo grabó 77 años más tarde.

Música a los 92

Un día se casaron y formaron una familia y ese tema de la adolescencia y el amor que primero fue imposible y luego dejó de serlo fue “el” tema musical en la intimidad del matrimonio, durante 67 años. Tuvieron dos hijos, pero ambos fallecieron y cuando se quedó solita, Regina fue a la residencia Ledor Vador.

Nunca es tarde para ir hacia donde llevan los sueños. Como decía Søren Kierkegaard, “la vida sólo puede ser entendida hacia atrás, pero tiene que ser vivida hacia adelante”. En eso está Regina.

En principio, Luz de Amor no se va a comercializar, pero tal vez conozca una segunda vida viral.

LT