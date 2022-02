"Todos los políticos en algún momento pasan a buscar el sobre de la droga", dijo un ex subjefe de la Bonaerense

En medio de una semana de alta tensión sobe el consumo de drogas y el narcotráfico, el ex jefe de la Policía Bonaerense Salvador Baratta, también se sumó a la polémica sobre las conexiones entre políticos y narcotraficantes en Argentina. Sobre el tema fue lapidario, al señalar "todos los políticos en algún momento pasan a buscar el sobre de la droga", ya que, remarcó, "ese dinero les sirve para la campaña". Baratta formó parte de la cúpula de la Policía Bonaerense entre los años 2009 y 2011.

Baratta habló con Radio Rivadavia, pero también este domingo el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni se había referido al tema, en su caso en diálogo con Radio Mitre, señalando que "se habla todo el tiempo de la policía corrupta, pero nadie dicen que el narco corrompe todo, a los políticos, jueces, periodistas, a las campañas políticas, corrompe todo..."

En la entrevista de Rivadavia a Baratta, que como ex jefe de la Policía Bonaerense conoce de primera mano lo que es lidiar en la calle con el narcotráfico, sostuvo en alusión a la sociedad en su conjunto que "el problema somos nosotros que no nos damos cuenta". En la misma línea se refirió al episodio de la droga adulterada que se cobró la vida de una veintena de personas, considerando que "en la Argentina siempre se corre de atrás, nunca de adelante".

En este caso, hubo múltiples allanamientos y varios detenidos, entre ellos Joaquín "El Paisa" Aquino y Julio César "El Cocinero" Ferrari, los señalados como responsables por adulterar la droga que provocó tantos decesos.

Sobre el oficio que mantuvo durante varios años en la fuerza comentó: "Los buenos policías somos bichos muy raros. A veces terminamos siendo imputados por delitos por allanamiento en general, o por un montón de cosas por querer darle una solución a la población".

Berni, contra todos: "Trabajamos solos, si no era por nosotros, teníamos mil muertos tirados en las calles"

Además, de cargar contra la dirigencia política, fue contundente al señalar al poder Judicial: "A veces tenemos que actuar porque vemos que no nos da ni cinco de bolilla". En el mismo sentido, sumó: "Muchos se hacen los distraídos, no quieren meterse con el tema y además muchos terminan arreglando".

Por último, subrayó que "se tienen que terminar los chamuyos en toda la Argentina" y advirtió que "la droga mata a todos y destroza familias".

"La policía no actúa porque sabe que van presos"

Esta no es la primera definición que da sobre el accionar de la Policía. Cuando fue el crimen del kiosquero Roberto Sabo, Baratta habló con RePerfilAr y planteó que “la política no paga nunca, ellos viven en una calesita y así es muy difícil que podamos salir adelante”.

“Abandoné la policía porque me fui de vacaciones una semana y me cambiaron a cuatro comisarios por pedido político”, aseveró el ex policía y remarcó que "la policía no actúa porque sabe que van presos"