Calamaro dio su posición sobre el balotaje: "El oficialismo no propone nada, es la continuidad con la ilusión de un cambio"

El cantante y compositor Andrés Calamaro volvió a convertirse en tendencia este fin de semana luego de expresar su posición respecto al balotaje presidencial que definirá al próximo presidente el 19 de noviembre. Con críticas contra el oficialismo, que representa Sergio Massa (Unión por la Patria), El Salmón polemizó con el progresismo, apoyó el cambio que impulsa Javier Milei (La Libertad Avanza) y definió: "Son un meme, yo soy un hombre. Ni más ni menos”.

Faltan ocho días para que el país sepa quién será el próximo gobernante, que comenzará con sus funciones el 10 de diciembre, y en medio de la campaña empiezan a verse distintos apoyos para los candidatos. En este caso fue el turno de Calamaro, quien argumentó su posición y generó revuelo en las redes sociales.

“Muchos colegas optan por no opinar y hacen bien, pedir el voto para un candidato o tendencia tampoco es grave ni equivocado, pero un voto inverso o voto ‘del miedo’ es extraño. No tengo intereses en juego, pero soy residente en Argentina y pago impuestos. El SIDE y el AFIP (sic) operan juntos en una suerte de mafia extorsiva; esto ocupa las portas de los periódicos ahora mismo. Claro que me conviene no decir nada. Puedo ser cínico y demagogo y agitar el miedo a la vuelta de la dictadura o la pérdida de derechos, pero sería cínico y mentiroso”, comenzó el cantante.

Uno de los mensajes de Andrés Calamaro

También hizo referencia a uno de los temas que la agenda pública se encuentra discutiendo en pleno año electoral: los derechos humanos y la dictadura cívico militar que se estableció en el país entre 1976 y 1983. “Es imposible que vuelva una dictadura por varios motivos, Estados Unidos y los partidos gobernantes fueron socios de las dictaduras y depende de ellos”, expresó. Parte de la discusión por el gobierno de facto fue instalada por Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta libertaria, quien defiende a las víctimas de grupos terroristas como Montoneros y además es acusada de reivindicar el gobierno de Jorge Videla.

“Ganarme el aplauso de Instagram progresista me da vergüenza de tan fácil que es, demasiado sencillo y burro. Yo trabajo mucho y hace mucho tiempo. Jamás pedí nada ni me dieron nada. Pago mis impuestos y soy sensible a las operetas que ustedes compran. El abstemio borracho. Las drogas... Toda esa sarta de mentiras que ustedes disfrutan porque son caretas y delatores. No estoy blindado tampoco apostaría en mi contra. Soy tolerante y culto, ustedes son vagos, resentidos, equivocados e hipócritas. Creen en internet y la televisión. Son un meme, yo soy un hombre. Ni más ni menos”, puntualizó Calamaro.

Los mensajes que Calamaro borró

Dentro de sus posteos a favor de Milei, Calamaro decidió despublicar uno de ellos, con definiciones contundentes. “Podemos elegir entre algo distinto a más tiros en los pies hasta que no quede nada. No tengo todos los pelos de la burra, pero soy inteligente y experimentado, es casi imposible que me equivoque con estas cuestiones porque fui educado exquisitamente entre tertulias e intelectuales, personas de todo el arco político en los 60 y 70, en la tolerancia y sin televisión”, decía uno de ellos.

“El cambio por el cambio mismo es una opción que tiene sentido en nuestro país... Como la realidad dista de ser perfecta (es más bien todo lo contrario) es entonces cuando un cambio tiene sentido y resulta en una opción deseada. Los opositores del cambio no son oposición, aunque tampoco ven con buenos ojos al candidato del ‘no cambio’, solo suponen o dan a entender que es un mal menor, agitando el miedo a ‘perder derechos’ o privilegio”, manifestó El Salmón, que luego eliminó sus palabras.

En otro posteo, Calamaro habló de Hebe de Bonafini, Charly García y Cristina Kirchner

En otro posteo, que esta vez no publicó como una historia temporal, el autor de "Flaca" habló del peronismo y de distintas relaciones con dirigentes del espacio.

“Soy buen amigo de peronistas de varios frentes y de personas de izquierda racionalista que no son exactamente peronistas. Hebe de Bonafini fue gran amiga mía. Era muy crítica con el peronismo contemporáneo. He de decir que simpatizaba con Axel [Kicillof] y tenía amistad con Cristina Fernández de Kirchner, pero era un cuadro ingobernable que, como tantos otros, estaría optando por Sergio Massa por descarte más que por simpatías”, escribió.

Actrices, académicas, periodistas y escritoras pidieron no votar a Javier Milei en un comunicado

Y luego le dio contexto temporal a sus argumentos y sus críticas: “Luego el asunto de la dictadura es como es, cada gobierno de facto llegó al poder con la complicidad de la política, radicales y peronistas, además de tecnócratas de lo que ahora llamamos liberalismo. No me consta que sea real liberalismo o una forma de llamar a las cosas sin saber qué son. En el 55 es una conjura anti Juan Domingo Perón, más que contra las izquierdas socialistas o comunistas. En los 60 son complot cívico-militar, que desplazan a Arturo Frondizi. En los 70, se pacta con Puerta de Hierro con resultados trágicos. En 1975 es un papel que firma el interino Justicialista Ítalo Argentino Luder y en 76 los pirómanos llaman a los bomberos. Los 90 son lo que son, un liberalismo no prosaico. Los derechos humanos fueron violados en el confinamiento como en cada acto de corrupción, extraña pobreza o impudicia del funcionariado. Los métodos mafiosos sí consisten en violación de derechos humanos”.

Finalmente, manifestó: “Cuidado conmigo... Siempre fui buen amigo de algunos de mis compañeros y buen compañero con aquellos que nos conocemos menos. Ni [Charly] García ni Luis Alberto [Spinetta] votaron al progresismo. Como muy a la izquierda fueron simpatizantes de [Raúl] Alfonsín. Es decir: no peronistas. Es una forma suave de decirlo. Tampoco conservadores, ni reaccionarios, pero ni un centímetro a la izquierda de estos pensamientos míos de hoy. Ni un milímetro. Además nos queremos... Forever”.

