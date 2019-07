La cruda historia del guitarrista Gady Pampillón, un mal diagnóstico y una cadena solidaria

El reconocido guitarrista de rock argentino y blues, Gady Pampillón, manifestó mediante una emotiva publicación en su cuenta de Facebook que padece cáncer. En ese contexto reveló que fue mal diagnosticado y contó el periplo que debió atravesar para hallar con buenos profesionales de salud: "Mientras festejaba el resultado de la biopsia negativa (...) sin saberlo, estaba alimentando mi tumor otro año más.. Tiempo valioso perdido e irrecuperable", precisó. Ante su confesión, muchos de sus colegas y amigos comenzaron a organizar sorteos y shows para juntar fondos que le permitan costear su tratamiento.

En 1983, Pampillón formó la banda Alakrán y 3 años después se sumó a La Torre, grupo liderado por Patricia Sosa, Estuvo allí cinco años. En los '90 formó parte de Tarzen y luego fundó Gasolina. Recientemente había conformado la agrupación La 4×4. En una entrevista con Página 12 en 2016, recordó: "Fui a mostrarles a Oscar Mediavilla y a Patricia Sosa, que también eran de Alsina, un demo que habíamos grabado con Alakrán, y a ellos justo se les estaba por ir el Negro García López. En ese momento yo era un hippie bárbaro y no tenía ni un Marshall. La metamorfosis llevó su tiempo, pero creo que finalmente hicimos una química maravillosa, sobre todo con Patricia".

Patricia Sosa y Gady Pampillón en La Torre. Foto: prensa La Torre

El pasado 2 de julio, el músico publicó en sus redes sociales una conmovedora carta en donde relata cómo fue mal diagnosticado y todo el camino que debió recorrer hasta poder llegar a un certero informe de lo que padecía. "En Noviembre de 2017, acudí al Hospital Evita de Lanús, por la inflamación de un ganglio en el cuello. Se me hizo una intervención expeditiva para hacer una biopsia de la muestra a tomar, la que dio como resultado negativo. Pasaron unos meses, y el ganglio volvió a su tamaño normal, y todo quedó en el olvido. Tranquilidad absoluta. Festejo. En noviembre pasado (2018), volvió y fui nuevamente revisado e intervenido, para tomar otra nueva muestra para biopsia, la que, después de una carnicería que triplicó mi inflamación, y 45 días de interminable espera, volvió a tener el mismo resultado de la anterior...negativo".

A primera vista, y casi intuitivamente, se me diagnosticó cáncer maligno en la primera de las consultas, dijo Pampillón

"El estado calamitoso del Hospital Evita, la mugre, el desabastecimiento y las muchas desprolijidades de todo tipo que he visto y vivido en carne propia, me llevaron a hacerme atender a un hospital de Capital Federal, el Hospital Ángel Roffo, en donde, a primera vista, y casi intuitivamente, se me diagnosticó cáncer maligno en la primera de las consultas.Yo, sorprendido por el diagnóstico fatal, traté de argumentarles, esperanzado, que tenía dos biopsias con resultados negativos del hospital Evita de Lanús, además de dos tomografías, también con resultados normales...la respuesta, fue contundente: 'Ésas biopsias, seguramente están equivocadas'. La sospecha, derivó en un estudio nuclear (PET), cuyo resultado finalmente fue: metástasis maligna", agregó Pampillón.

Ramon de la Vega, Gady Pampillón y Claudio Kleiman. FOTO: FACEBOOK

En ese sentido, manifestó: "O sea que, de ocuparme en tiempo y forma de mi salud, y confiar en el estudio patológico de un hospital público, que alguna vez fue ejemplo, y que debería ser de total confiabilidad, pasé al sorpresivo y desolador estadio de saber que tengo un cáncer metastásico, o sea que, mientras festejaba el resultado de la biopsia negativa del departamento de Patología del Hospital Evita de Lanús, yo, sin saberlo, estaba alimentando mi tumor otro año más.Tiempo valioso perdido e irrecuperable".

Por último, indicó: "Ahora bien, me pregunto para mi mismo ¿cuánta gente habrá que, confiada de su diagnóstico de biopsia del Htal. Evita habrá festejado, como yo, un resultado erróneo?¡cuánta gente estará perdiendo el valiosísimo tiempo que yo mismo perdí al confiar en la institución y en sus profesionales de patología?. Por ello, advirtió: "Si te hiciste estudios en el Hospital Evita, te recomiendo que te asegures el resultado con un segundo diagnóstico... no sea cosa que te suceda lo mismo que a mí me sucedió. Hay errores, que cuestan vidas. Y hay tiempo que no se puede recuperar. Vida hay solamente una y es una mierda que la impericia y la incapacidad de la arruinen o que, mucho peor, te la quiten".

Hay errores, que cuestan vidas. Y hay tiempo que no se puede recuperar, remarcó Gady

Campaña. Ante el mal momento que atraviesa el guitarrista, muchos de sus amigos y colegas comenzaron una campaña para tenderle una mano y realizan sorteos a través del sitio Musiquiatra.

También organizan eventos: uno de ellos tuvo lugar el 20 de julio, justo el Día del Amigo. El próximo se hará el 18 de agosto en Marquee Session Live (Scalabrini Ortiz 670). Allí participarán artistas invitados. El valor de la entrada es de $200.

F.D.S./FeL