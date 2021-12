El Dipy criticó a Victoria Donda en inglés: "Le roba al Gobierno argentino desde hace 17 años"

En un video de redes sociales donde lanza críticas en inglés, "El Dipy" le recriminó a la titular del Instituto Nacional Contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, su falta de conocimiento en el idioma extranjero y dijo que es "una vergüenza para todos los argentinos".

Victoria Donda fue invitada la semana pasada por las Naciones Unidas para presidir la 14a. Sesión del Foro sobre Cuestiones de las Minorías de las Naciones Unidas en la ciudad de Ginebra, Suiza. Allí abrió su mensaje en un inglés algo básico y frente a un auditorio casi vacío: ambos hechos derivaron en críticas contra la funcionaria luego de que se conocieran imágenes y videos de su exposición.

Aprovechando lo sucedido en Ginebra y su posición contra el kirchnerismo, el cantante Adrián Martínez, conocido en el ambiente artístico como "El Dipy", produjo un video en redes sociales burlandose de Donda. “Hey, guys, how are you? Fine? In Argentina? Really?”, comenzó diciendo el cantante de cumbia, que en los primeros días de noviembre utilizó la misma cuenta de redes sociales para lanzarse a la política.

El Dipy luego acusó a Donda de "robar" desde la política y cuestionó su manejo del inglés. “Victoria Donda le roba al Gobierno argentino desde hace 17 años. Es una vergüenza para todos los argentinos y tiene una función pública que pagamos con los impuestos de todos los argentinos. ¿Y aún no sabe hablar inglés?”, criticó.

Sobre el final del video que recolectó 104 mil reproducciones y más de 3.000 me gusta en Twitter, expresó: “Hola, soy Adrián Martínez, no terminé el secundario. Besitos”.

La defensa de Victoria Donda ante las críticas

La funcionaria que encabeza el INADI salió a aclarar las críticas que circularon por su viaje a Ginebra y calificó de imágenes "totalmente tergiversadas" las fotos que se vieron de su exposición.

"Ante las difamaciones mediáticas contra mi persona y mi rol de presidenta del Foro sobre Cuestiones de las Minorías, debo desestimar todo tipo de falsas acusaciones sobre mi viaje a Suiza. El mismo fue financiado completamente por la ONU en tanto entidad organizadora del evento", comenzó aclarando.

Luego aclaro el por qué de la escasa asistencia de público. "La variante Ómicron produjo un cierre de fronteras en Suiza con los más de veinte países donde ya se encuentra en circulación. Por este motivo, se generó una reducción del aforo a una persona por delegación en la Sala XX del Palacio de las Naciones", expresó.

"Las imágenes del recinto vacío que circulan están totalmente tergiversadas. La participación presencial de los y las representantes de diferentes países en el Foro fue reducida a último momento debido a la circulación de la nueva variante de COVID-19", concluyó Victoria Donda.

GI/ff