Grupos de amigos eligen la nieve para compartir viajes como ‘de egresados’

por Santiago Carrillo

A pesar de la crisis y las devaluaciones, el descanso continúa siendo una prioridad para los argentinos. El descanso invernal, en el que muchos aprovechan el receso de clases para viajar a los destinos con nieve, se transforma además en esta época en la chance de vivir un “revival” del viaje de egresados, en el que familia y obligaciones quedan atrás y se elige compartir en grupo.

Según datos de algunos de los principales centros de esquí de la Patagonia argentina –que aseguran que son, en promedio, 30% del total de quienes los visitan en temporada–, la tendencia de grupos de amigos mayores de 35 que van a compartir vacaciones crece. Incluso, hay grupos que van a Bariloche para festejar sus aniversarios de viajes de egresados y recrearlos tal como sucedieron hace 20 o 30 años.

“La verdad es que, con amigas, viajamos bastante seguido. Nos fuimos a Bariloche el año pasado. A nadie le sobran millones de dólares, pero intentamos hacer que los viajes entre amigas sean prioridad. La idea es concretar uno por año. No siempre se puede, sobre todo ahora que hay que congeniar trabajos e hijos”, cuenta Rosario Oyhanarte (32, que asegura que el de Bariloche logró reunir a once de las 14 amigas de toda la vida. “En esos momentos la vida se pone un poco en pausa, podemos disfrutar de charlar hasta cualquier hora, de comer sin culpa, de conocer lugares nuevos. Nos encanta viajar con parejas e hijos, pero hay una dinámica que se genera cuando somos solo las mujeres que no se da igual si estamos con la familia”, asegura.

Lo mismo le sucede a Francisco Orihuela (44), que hace diez años viaja todos los inviernos con sus amigos. Antes iban más “a comer y a descontrolar”; ahora priorizan el deporte –hacen snowboard– y que “el alojamiento sea confortable, con espacio para estar juntos si queremos o separados si tenemos ganas de descansar”, cuenta. Alquilan casas o cabañas por plataformas online. Este año, eligieron Chapelco, pero van variando.

Repunte. La temporada parece auspiciosa para los centros de esquí. Así lo muestran los datos de las agencias de turismo, que registran un crecimiento superior al 20% con respecto a la temporada del año anterior. Para estas semanas también aumentaron la venta de pasajes al exterior (ver aparte).

En Atrápalo registran un crecimiento del 60% de personas que eligieron destinos de nieve, con respecto al año anterior. En Despegar, cuentan que “el turismo creció un 35%, y Bariloche duplicó las cifras del año anterior”. Los alquileres de cabañas y casas en plataformas como Booking o Airbnb ofrecen opciones premium para grupos numerosos, que van desde US$ 500 hasta US$ 2.500 diarios.

En los centros de esquí, al Cerro Catedral ascienden por día unas 12 mil personas. Para sus voceros, esto significa un 20% más de visitantes que el año pasado. Por su parte, el gerente comercial de Chapelco, Juan Pablo Padial, asegura que “en las primeras dos semanas de julio hubo un récord histórico de los últimos 10 años, con un total de 5.600 personas por día”. “La tendencia que vemos es que cada vez más vienen entre amigos, que representan el 30% del total de nuestros visitantes”, afirma.

Miami: más viajeros

Aunque el dólar hoy cueste el doble que hace exactamente un año, las operadoras de turismo informan un crecimiento de turismo al extranjero que en algunos casos se acerca al 40%.

En Despegar tienen un incremento en la venta de pasajes superior al 25%, tanto para Miami como Nueva York. Además, hay otros que optaron por un viaje más largo y fueron al Viejo Continente, donde la ciudad de Madrid registra un 14% más de visitantes argentinos.

Por su parte, Avantrip tienen un 38% de compras a Miami que en las anteriores vacaciones de invierno. Esta compañía atribuye el crecimiento por “una oferta imbatible” que realizó Aerolíneas Argentinas durante el Travel Sale de marzo.

Incluso, al día de hoy la compañía de bandera tiene pasajes a mitad de precio que otras de la competencia, lo que permitió que más pasajeros vuelen a destinos de Estados Unidos durante junio y en lo que va de este mes.