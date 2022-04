La Cámara de Diputados reconoció a Jairo como personalidad destacada de la cultura

El Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación fue el escenario donde el cantautor Mario Rubén González, popularmente conocido como Jairo, recibió la “Mención de Honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” por sus más de cinco décadas de trayectoria como personalidad destacada de la cultura.

"Artista consagrado en nuestro país, la región y en Europa, Jairo se ha destacado desde el inicio y a lo largo de su carrera no sólo por su música sino por su compromiso social, así como su defensa de los valores democráticos y republicanos", explicaron desde la Cámara baja sobre la distinción.

El artista recibió la mención en mano del vicepresidente tercero, Julio Cobos, que estuvo acompañado por el Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer y la vicepresidenta del PRO Santa Fe, Gisela Scaglia, impulsora del reconocimiento.

Se trata del máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados que preside Sergio Massa y está dirigida "a aquellas personas físicas y/o jurídicas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas, o por aportes que, en general, realcen los valores democráticos y republicanos".

"Soy un artista y los artistas estamos hechos de una madera especial. En particular no me sirvo del arte para vivir, sino que trato brindarle al arte todo lo que puedo. Cada día de mi vida, mi mayor preocupación es ser cada vez mejor en ese sentido", dijo el artista. "Es un enorme privilegio para mi por este reconocimiento que me honra", expresó Jairo.

Quiénes asistieron al nombramiento de Jairo como personalidad destacada de la cultura

Además, se acercaron diferentes personalidades de la cultura nacional como Juan Carlos Baglietto, Amelita Baltar, Carlos Bianchi, Fernando Bravo, Rudy Chernicof, Bobby Flores, Lito Vitale y Julia Zenko, entre otros.

También se presentó el Ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Enrique Avogadro, diputadas y diputados nacionales, invitadas e invitados especiales y autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación.

La familia del cantautor también se hizo presente: estuvieron su hijo Yaco González junto a su pareja Chantal Abad, sus nietos Juana y Francisco González Posse, a quienes se sumaron en vivo de manera virtual sus hijos Iván y Mario (desde París) y Lucía (desde Milán), que se presentaron vía streaming para agasajar a su padre.

Para coronar el acto, Jairo cantó “Los enamorados”; “Samba del pañuelo” (junto a Juan Falú) y “Lamento del Indio Chaco”, dada la coincidencia de la fecha de la distinción con la que se conmemora el Día de los Pueblos Originarios.