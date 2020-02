Más de 10 horas dentro del auto: colapsan las rutas hacia la Costa atlántica

Miles de vehículos colapsaron este sábado 1 de febrero las rutas hacia la costa atlántica, generando durante gran parte de la jornada que las mismas presenten importantes demoras, en el inicio del mes de febrero que marca el recambio de turistas que en enero marcó una ocupación hotelera con picos del 95% y 100% en los destinos tradicionales.

Desde ayer por la noche comenzó a intensificarse el tránsito hacia la costa, siendo Mar del Plata la ciudad más elegida por los turistas, según informes oficiales.

Por la mañana la primera señal de que la ruta no iba a estar sencilla la dieron las redes sociales, con los usuarios generando a la #ruta2 como tendencia en todas las plataformas.

El recambio turístico de febrero colapsa numerosos tramos de la Autovía 2

El pico más importante de tránsito se registró entre las 9 y las 11 de la mañana, cuando por por el peaje de Samborombón, en la Autovía 2 pasaron más de 2700 vehículos por hora.

Desde muy temprano la autopista Buenos Aires-La Plata y la Autovía 2 recibieron un caudal de tránsito muy intenso, generando demoras importantes en el camino hacia la costa.

Desde el kilómetro 22 de la ruta 2, según informan los propios usuarios a través de las redes sociales, comenzó a a complicarse seriamente el tránsito hacia la costa.

En ese sentido, los usuarios de Twitter se quejaron de las importantes demoras y contaron sus experiencias. "Salimos a las 07.30 de Retiro. Siendo las 17.24 todavía no llegamos a Gesell #ruta2 #ruta11", contó la usuaria @flordife. Asimismo, la usuaria @turquesaclaro, tuiteó: "Amiga va x #Ruta2 a la costa. Salieron a las 8 am y todavía no llegaron a Dolores, van a 20".

Los tramos con más demoras, en algunos casos 45 minutos más de los habituales, se produjeron en Chascomus, Castelli, Lezama y la llegada a Dolores.

Malísimo operativo de recambio de temporada. Rutas 2 PARADA, muy poco tramos que fluye. Ya desde Autopista Bs As - Los Plata IMPOSIBLE

La policía NADA....o interrumpiendo los tramos fluidos....

pic.twitter.com/nvWnrZl7tk cuenta @cazadegafas — Solo Tránsito↗ (@solotransito) February 1, 2020

La Autovía 2 recién comenzó a liberarse pasando el kilómetro 205, a la altura de Dolores, pero luego de ese tramo camino a Mar del Plata también hubo demoras importantes, sobre todo llegando al peaje de Maipú.

La ciudad del Mar del Plata, cuyo clima para el fin de semana se anuncia con sol y mucho calor, tiene casi el 80 por ciento de sus plazas hoteleras para este sábado y domingo.

La ocupación hotelera de enero tuvo picos del 95% y 100% en los destinos tradicionales

En tanto, en la en ruta 11 Aubasa informó que "el tránsito es intenso hacia la costa, con demoras de 45 minutos más de lo habitual desde Gral Conesa a Gral Lavalle".

Y para complicar más el panorama, en la ruta 11 debido a un siniestro vial se generaron más demoras hacia la costa, con importantes inconvenientes desde Esquina de Crotto a Gral. Conesa.

También las rutas 56, 63 y 74, camino obligado hacia el Partido de la Costa, Villa Gesell y Pinamar se encuentran con mucho tránsito y colapsadas en varios de sus tramos.

ED EA