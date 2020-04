Murió por coronavirus el primer médico de la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires registró esta semana la primera muerte de un médico por coronavirus en el distrito. Se trata de Héctor Bornes, clínico del Hospital Angel Marzetti, quien comenzó a sentir síntomas el 14 de abril y, tras nueve días de espera para obtener los resultados y al conocer que padecía el virus, se trasladó este miércoles 22 de abril al Hospital Rural Ramón Carrillo de San Vicente.

Poco después fue derivado al Cuenca Alta de Cañuelas por dificultades respiratorias, y finalmente falleció este jueves 23 de abril. Desde el entorno del médico de 56 años aseguraron que había sufrió un infarto años atrás y que padecía bajos niveles de plaquetas. Su mujer, médica pediatra, también contrajo el virus y se encuentra aislada en la casa que compartían en San Vicente.

“Nuevamente la tragedia de la pandemia nos golpea a los sanvicentinos. Ahora se trata del doctor Héctor Bornes, esposo de la doctora Silvia Marelli, afectados por COVID-19. Los que están en el frente de batalla contra este enemigo invisible son quienes siguen dando la vida por todos”, expresaron en un comunicado oficial desde la Municipalidad de San Vicente. “La pérdida irreparable de Héctor es llorada por su familia, amigos y compañeros de servicio. El gobierno y pueblo de San Vicente acompañan con enorme sentimiento la desaparición física del doctor Bornes”, afirmaron.

Además, recalcaron: “Expresamos por este medio nuestro pesar y le hacemos llegar nuestras condolencias a su familia, en especial a sus hijos y su esposa. El ‘Chino’, como lo conocían sus compañeros de trabajo, en el Hospital fue siempre depositario del cariño y el respeto de todos”. Los intendentes de Cañuelas y San Vicente decretaron 48 horas de duelo.

El medio InfoCañuelas había contactado días atrás al médico para saber cómo estaba y él respondió: “Nunca me gustó estar en las noticias, no soy mediático, y siempre cultivé un perfil bajo los últimos 30 años. Les agradezco la consulta, pero prefiero no hablar”. Ante la consulta de cómo se encontraba, dijo: “Como se puede”. En el mismo hospital de Cañuelas falleció un enfermero por consecuencia del virus. Se trata de Silvio Cufré (47), quien trabajaba en el Instituto Médico de Brandsen (IMB) y que tuvo los primeros síntomas el 8 de abril.

En nuestro país, el 14 por ciento de los casos confirmados en la Argentina corresponde al personal de salud. El Ministerio de Salud confirmó días atrás que que el 33% del personal de salud infectado tiene un antecedente de viaje y que la principal causa de contagio en ese grupo es de tipo "horizontal", es decir, transmitida entre los profesionales.

En este marco, este viernes 24 de abril el Ministerio de Salud de la Nación reportó dos nuevos fallecimientos por coronavirus, llegando a 167 las muertes desde que se inició la pandemia en el país. El total de casos confirmados en Argentina es de 3.435, de los cuales 167 fallecieron. Respecto a los confirmados, 875 (25,5%) son importados, 1.490 (43,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 722 (21%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

AB/FeL