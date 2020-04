Golpean y amenazan a un enfermero en Córdoba: "En la comisaría me dijeron que me tengo que ir"

Las agresiones contra trabajadores del área de salud parecen no detenerse. Un nuevo y lamentable ataque se dio esta semana en el centro de la ciudad de Córdoba, en medio de la pandemia de coronavirus. La víctima fue Enrique Caucota, jujeño de 46 años, quien trabaja como enfermero en la Clínica del Sol, y denunció que fue golpeado por un vecino de la pensión donde vive, el domingo 19 de abril por la noche cuando volvía del trabajo.

"Salí a las 22 y me dirigí a mi domicilio. Llegando a Catamarca y Alvear me ve este señor, me cruzó, se sacó el barbijo y me agredió verbalmente. Me dijo que me vaya, que iba a infectar la pensión. Estaba por responder y me dio una trompada en el rostro, me tiró contra la pared y me siguió pegando", relató en diálogo con la emisora Cadena 3, y contó que pudo "salir corriendo" y buscó a policías en la avenida Colón para que lo auxilien.

"Me esperó a una cuadra, él venía con el barbijo, se lo sacó, vino insultándome, diciendo que me vaya de la pensión porque los voy a contagiar a todos de coronavirus", detalló el enfermero también al canal C5N. "Yo le dije 'qué sabés vos, yo no me voy a ir de la pensión, no sos el dueño', y cuando le dije eso me dio una trompada, me tiró al suelo y me siguió pegando en la cabeza", describió.

Caucota dijo sentirse "preocupado" y "con miedo" porque el agresor es un vecino y la brutal golpiza que recibió no fue la primera situación de hostilidad a la que se vio sometido por parte del hombre, quien días atrás también lo agredió verbalmente y le exigió que se mude. "Yo tengo miedo por mi vida, porque me dijo que me golpearía y me mataría. Ya me golpeó, ahora parece que están esperando que me mate para hacer algo", expresó en declaraciones al portal Todo Jujuy.

"En la comisaría me dijeron que yo me tengo que ir de la pensión, eso es lo que me da bronca", agregó, y concluyó: "Me llamó el Ministro de Salud y el Jefe de la Policía, me dijeron que cuente con su apoyo, pero no hicieron nada, no lo detuvieron y anda tranquilo". En este marco, el fiscal Fernando López Villagra imputó al acusado por lesiones leves y amenazas reiteradas, informó que, además, será notificado de una restricción de comunicación con el enfermero, y advirtió que si no la cumple puede pedir su detención.

