Salvador Allende, el primer "marxista" del mundo que llegó a la presidencia con votos

Hace 50 años, el 11 de septiembre de 1973, Chile era un tembladeral. Tanques de guerra y aviones militares abrían fuego desde temprano contra el Palacio de la Moneda, donde se encontraba el presidente Salvador Allende. El humo enlutó el mediodía con un evidente golpe de estado, el posterior “suicidio” del primer mandatario y una dictadura macabra.

A las 10:15 horas, después de que las fuerzas armadas bombardearan las torres de las radios Portales y Corporación, el presidente Allende eligió Radio Magallanes, para despedirse de su pueblo con su postrer mensaje, sin que pudiera medirse entonces tamaña gravedad:

“Mis palabras no tienen amargura sino desesperación (…) Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”, dijo. Su voz no temblaba sino llenaba de vigor a sus compatriotas, por última vez: “no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen ni con la fuerza”, profetizó.

Salvador Allende. En su primer año de gobierno, hubo emisión monetaria, poca inflación y un PBI que creció 8%.

“Trabajadores de mi patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo.

“El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. Me dirijo, sobre todo, a la modesta mujer de nuestra tierra: a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo de su preocupación por los niños. (…)

“Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha; me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos. (…) El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.

“Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras, teniendo la certeza de que el sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”, dijo alternando su voz entre los disparos y el estruendo de los bombardeos.

Salvador Allende. Durante décadas persistió la idea del magnicidio; a pesar del informe forense.

El Plan Cóndor, según Martín Balza

Y luego se puso su chamanto chileno colorido y se pegó un tiro sin dudarlo, con el fusil de asalto AKMS ruso, de culata plegable, que le había regalado su amigo y compañero Fidel Castro. Lo había visitado por primera vez en La Habana, en 1959, cuando él mismo era presidente de la alianza chilena Frente Nacional del Pueblo. Lo había abrazado por última vez, en Santiago, en 1971. Y Fidel Castro guiaba su mano.

A las 14:20, sin novedades ni rendición de Allende, el general Javier Palacios se impacientó y dio la orden de tirar abajo la puerta del Palacio. Apuró el paso al salón Independencia y se encontró con un cuerpo irreconocible, bañado en sangre. Junto a él, el médico Patricio Guijón lo miraba detrás de los párpados encapotados por el gas y la impotencia; estaba perdido con una inútil mascarilla antigás en la mano. Palacios vio el reloj Jaeger-Le Coultre en la muñeca del muerto y no dudó de que era Salvador Allende. Nadie había podido torcerle el brazo.

Salvador Allende. Cada 11 de septiembre, los chilenos llenan de flores la puerta Morandé 80 del Palacio de la Moneda; por allí retiraron su cuerpo sin vida.

Salvador Allende, el primer “marxista” del mundo

“Yo culminaré la presidencia de la república cuando termine mi mandato –había dicho-, tendrán que acribillarme a balazos para que deje de actuar. (…) No defiendo una cosa personal, defiendo al pueblo de Chile, en su justo anhelo de hacer las transformaciones que le permitan vivir con dignidad, con un sentido nacional justo, y hacer de Chile un país independiente y dueño de su propio destino.”

Augusto Pinochet Ugarte, a quien Allende había nombrado comandante en jefe del Ejército apenas 19 días antes, en reemplazo de Carlos Prats, protagonizaba uno de los golpes de estado más cruentos del Cono Sur y allí se quedaría durante 17 años.

Salvador Allende y su secretaria Miria Contreras Bell. Fueron amantes desde 1969, pero Allende nunca se divorció de su esposa Hortensia Bussi, con quien tuvo dos hijas. El presidente vivía formalmente con la primera dama en la residencia presidencial y, los fines de semana con "la Payita" en El Cañaveral.

Atrás habían quedado la nacionalización del cobre para evitar el desplume de las empresas extranjeras, varias estadounidenses, como Kennecott y Anaconda (propiedad de las familias propiedad de las familias Rockefeller y Rothschild); la reforma agraria, que incluyó la toma de 2 millones de hectáreas de tierra, que enfrentó a los tiros a latifundistas y campesinos; la educación pública y la asistencia sanitaria gratuita; el congelamiento de precios en mercancías; el aumento de salarios con emisión monetaria; las estatizaciones y la reforma de la Constitución.

Los sucesos de 1973 fueron el fin de una operación comando que había comenzado diez años antes y tuvo en Pinochet su última cara más visible, pero no la única.

El 11 de septiembre de 1973 se dinamitó “la vía pacífica del socialismo” que había elegido la sociedad chilena para transitar hacia un nuevo orden. La consternación del vaticinado golpe de estado, hizo olvidar el exitoso primer año de gobierno de Pinochet, un PBI que había crecido 8%, con inflación baja y aumento de la producción, gracias a abundantes créditos de la Unión Soviética, China y Cuba.

Un éxito socioeconómico que fue coronado por un Premio Nobel para el poeta Pablo Neruda, un renombrado comunista de fama mundial. En las elecciones municipales de 1971, la Unidad Popular cosechó 49,73 % de votos.

En los primeros seis meses que siguieron al golpe de estado de 1973, ya circulaban las cifras de 10.000 personas desaparecidas y alrededor de 90.000 detenidos.

Salvador Allende. Augusto Pinochet protagonizó el golpe de estado en Chile, fue la pata local del plan de desestabilización pensado por Richard Nixon.

Sin embargo, el 11 de septiembre de 1973 no fue una melodía improvisada sino la ejecución de una laboriosa partitura diabólica orquestada por el presidente estadounidense Richard Nixon (1969-1974) y su secretario de Estado Henry Kissinger.

Augusto Pinochet había sido ascendido por Salvador Allende a Comandante en jefe del Ejército 19 días antes de que el dictador ordenara el golpe de estado y su captura.



En esta sinfonía del horror contra una de las democracias más confiables de América del Sur, muchas fuerzas debieron juntarse para derrocar a un solo hombre. Un Requiem compuesto por varios compases de un caos creciente, que parecen disparatados e inverosímiles a la distancia del medio siglo. A saber:

♦ Los informes diarios que Edward Korry, el embajador de Estados Unidos en Santiago de Chile, enviaba a Washington blasfemando contra el partido “marxista” Unidad Popular (UP), que había ganado en las elecciones democráticas generales del 4 de septiembre de 1970, con 36,6 % de votos convaladidados en Congreso Pleno. Eso había sido una proeza de Allende, que había fracasado en tres intentos presidenciales anteriores, pero triunfaba entonces con el fuerte apoyo de la mayoría comunista en la coalición UP que nucleaba también a los socialistas, radicales, social demócratas, el MAPU y el API.

♦ La “pobreza de la democracia cristiana” - la esperanza de Nixon-, y la “miopía y la arrogancia estúpida de la clase alta conservadora”, tal como evaluaba el embajador Korry.

Pablo Neruda. El Partido Comunista prefería que el poeta fuera el candidato a la presidencia por Unidad Popular; pero el poeta dio un paso al costado para darle ese honor a Salvador Allende.

♦ El asesinato inútil de René Schneider, un general leal, constitucionalista y honorable;

♦ El “tanquetazo” militar del 29 de junio dde 1973; un pacto de sangre entre la Fuerza Aérea de Chile, la Armada, el Ejército en pleno y el Cuerpo de Carabineros;

♦ La compra de un militar tan sobornable como encumbrado, Augusto Pinochet.

♦ La paranoia de la Guerra Fría: Francia ya había perdido Indochina y Argelia; y Estados Unidos, Vietnam. El poder no quería volver a perder. Sobre todo, porque el triunfo en las urnas de Salvador Allende, un médico cirujano de gran predicamento, ex diputado y ex senador, legitimaba el ascenso de un marxista a la democracia más estable del Cono Sur. Eso “no debía”suceder;

♦ La campaña negra que la CIA organizó para minar internacionalmente la figura del presidente chileno, con la publicación de 726 artículos periodísticos sobre la peligrosidad de su figura y el “error” de los chilenos.

Por tanto, no había más nada que urdir: "El presidente Nixon ha decidido que el régimen de Allende en Chile no era aceptable para los Estados Unidos”, rezaba un informe secreto del 16 de septiembre de 1970, en la carpeta Proyecto FUBELT, el código secreto que identificaba el plan de “desestabilización” del gobierno de Allende para fomentar un alzamiento militar.



Hace 50 años, "se suicidó" Salvador Allende

Fidel Castro y una relación con Salvador Allende que se inició en 1959.

Los deudos políticos de Allende nunca aceptaron la tesis de un suicidio hasta que una postrera investigación más policial que forense, encarada en 2008 por Camilo Taufic (académico del periodismo en la Universidad de Chile y periodista en El Mercurio), parecía hacer honor a esa tesis.

Basándose en el lineamiento del experto Luis Ravanal, Taufic sostenía que, si bien Allende se había disparado con una pistola en el ojo derecho, siguió vivo hasta que un miembro de su custodia, Enrique Huerta, cumplió con la promesa dada al líder de rematarlo con un tiro de gracia, si lo encontraba agonizando con vida.

Lo cierto es que el muerto ya no podía hablar y a las 17 horas del 11 de septiembre, sin vida y con los pies vencidos, los militares se lo llevaron como a un herido en combate, sobre una penosa camilla de campaña, atravesando con los restos de su humanidad la simbólica puerta lateral de Morandé 80, la que utilizaban los mandatarios cuando concluían su gestión. La que había inaugurado el presidente Pedro Montt; la misma que Pinochet hizo tapiar para que de eso no se hablara más; la que el presidente Ricardo Lagos haría reabrir el 11 de septiembre de 2003, cuando se cumplieron tres décadas del casi magnicidio.

El suicidio de Salvador Allende. Las causas de su muerte oscilan entre el suicidio asistido, el magnicidio y el sacrificio.

Ese mismo día, el Hospital Militar confirmó el deceso por suicidio y sus restos fueron enterrados en secreto y sin identificación en el Cementerio Santa Inés de Viña del Mar. Su esposa Hortensia Bussi, su hija Laura Allende, dos sobrinos, y el comandante Roberto Sánchez fueron los únicos presentes en la despedida. Allende siguió siendo un desaparecido más durante casi dos años, cuando el Registro Civil de Independencia lo dio por muerto también en los libros públicos, el 7 de julio de 1975.

El 4 de septiembre de 1990, el presidente Patricio Aylwin quiso volver a enterrarlo con los honores de Estado que merecía un ex mandatario en desgracia.

El 16 de octubre de 1998, Pinochet fue detenido en Londres, gracias a la presión internacional que ejercieron las víctimas del golpe de estado chileno a través de varios foros: Institute for Policy Studies, Amnesty International, Human Rights Watch, National Security Archive y la justicia española.

Esos acontecimientos hicieron que la administración Clinton autorizara la desclasificación de cientos de archivos ultra secretos conservados en la CIA y los Departamentos de Defensa y de Estado de los Estados Unidos sobre “abusos de derechos humanos, terrorismo y violencia política durante los 17 años del régimen dictatorial de Augusto Pinochet.

