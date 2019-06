Según un estudio, casi el 60% de los porteños vive estresado

Teatros, parques, museos, subtes, hora pico, embotellamientos, bocinazos. Vivir en una ciudad tiene sus ventajas y desventajas, y más si se trata de Buenos Aires, la más poblada de Sudamérica después de San Pablo, en Brasil.

En este contexto, una encuesta realizada por el Programa de Estudios de Opinión Pública (PEOP) de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) arrojó un dato revelador sobre la vida en la ciudad: más de la mitad de los porteños vive estresado.

El estudio se hizo con una muestra de 600 personas mayores de 16 años. En rigor, el porcentaje de personas que manifestó disgusto por el ritmo de vida acelerado propio de la urbe asciende al 57,5%. A su vez, el estudio revela que el 37,5% se siente poco y/o nada feliz viviendo en la Ciudad, mientras que el 36,8% se siente bastante feliz y un 25,7% algo feliz.

El 25,2% de los encuestados manifestó que la inseguridad es el mayor punto negativo de vivir en CABA, seguido por los piquetes y las marchas (24,5%). El 19% criticó la manera en la que se viaja en transporte público y la congestión del tránsito (16,1%), mientras que el 8,8% se quejó del acelerado ritmo de vida que se lleva en Ciudad.

Respecto al uso del tiempo libre, un 47,7% aseguró que disfruta de las atracciones de Buenos Aires como los parques, las ofertas culturales, las salidas nocturnas, entre otras actividades recreativas. Mientras que el 45% afirmó que no la disfruta por falta de tiempo.

Dentro de las cosas positivas que destacan de vivir en la capital argentina, el 36,9% señaló la cercanía a todo, seguido por las diferentes actividades para realizar (18,4%), la facilidad para moverse de un lado a otro (16,5%), el crecimiento profesional (6,6%), la vida nocturna (4,5%), entre otros.

Entre las cosas de mayor gravedad en la Ciudad, los consultados mencionaron: la inseguridad (37,4%), el elevado costo de vida (19,9%), el incumplimiento de las reglas de convivencia (14,5%), el tránsito y el transporte público (9,7%), la falta de compromiso de la gente (9,2%), la poca solidaridad con el prójimo (6,5%) y otros (2,7%).

Otro dato importante es que el 52% reconoció que alguna pensó en mudarse. Las principales causas son la búsqueda de mayor seguridad para su familia (31,1%), de un ritmo de vida más tranquilo (29,8%) y el mayor contacto con la naturaleza (18,5%).

De ese universo, el 49,2% descartó la idea de irse del país, mientras que el 41% aseveró que sí lo haría. Entre las ciudades preferidas para mudarse figuran Barcelona, Madrid, NY, Miami y Londres, entre otras, quedando atrás Río de Janeiro y París.

A su vez, el 45,3% de las personas que alguna vez pensaron en irse de la Ciudad, descartaron también la posibilidad de mudarse a otro municipio de la Provincia de Buenos Aires. En cambio, el 43,2% dijo que sí lo haría dentro del territorio bonaerense.

Sin embargo, el 34,3% de los encuestados declaró que no se mudó pese a querer hacerlo por cuestiones laborales y para no alejarse de su familia (21,7%). Asimismo, un 68% expresó que no viviría en un barrio cerrado.

MS/ CP